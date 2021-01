Juana Repetto reveló el sexo y el nombre de su bebé en camino

Hace algunas semanas atrás, Juana Repetto y Sebastián Graviotto se casaron y pocos días después, la pareja anunció que estaba en la dulce espera. Pasaron los días, se fueron de vacaciones y desde Colorado anunciaron el nombre junto al sexo del bebé en camino.

La hija mayor de Reina y Nicolás ya es mamá de Toribio, niño que eligió tenerlo sin una pareja a su lado, a través de la inseminación artificial en 2016. Por su parte, el sobrino de Silvia y Guido Süller es papá de Lupe, fruto de su amor con Francisca Badino.

Con una enorme felicidad, el flamante matrimonio contó en sus redes sociales que están a la espera de un varón y que llevará el nombre de Belisario.

Disfrutando de la familia ensamblada que conformó y con gran presencia en las redes sociales, Juana anunció desde Vail, un pueblo de Colorado, Estados Unidos, que será mamá de un niño, al que llamarán Belisario.

"Siempre dije que iba a tener todos varones y acá vamos por el segundo. Estamos felices. Bienvenido Belisario. @sebastiangraviotto", escribió la actriz en Instagram, junto a una sesión de fotos en la nieve, en donde muestra su inminente pancita de cuatro meses.

Feliz con su próxima paternidad, Sebastián también se expresó por la misma red social: "Mamá, Lupe, Toro y papá te estamos esperando. ¡Es nene! ¡Me vuelo loco!".

Juana Repetto contó cómo se tomó Toribio la llegada del nuevo integrante

Juana Repetto contó cómo esta atravesando Toribio la llegada del nuevo integrante a la familia y pidió a sus seguidores recomendaciones al respecto. La actriz de 32 años reveló que el pequeño tiene algunos cambios en sus actitudes.

"Hasta el momento se lo está tomando, según mi perspectiva, bien. Está más pegote, mucho más sensible pero lo normal. No me preocupa ni me llama la atención. Pero me gustaría leer algún libro para ir ayudándolo", expresó la figura en sus redes sociales.

Luego, la hija de Reina Reech detalló: "Vale aclarar que estoy aprovechando y me lo estoy ´franeleando´ a Toro. Siempre fuimos ´franela´ igual. Nos dormimos abrazados y él es muy del abrazo fuerte que yo amo".

"Pero ahora está más así. De repente en la mitad de la noche me dice ´mamá me abrazás´. Imaginate yo desesperada", agregó la pareja de Sebastián Graviotto en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

En la misma línea contó que ella tiene un montón de dudas: "Toro me pide un abrazo en la mitad de la noche y si yo tengo el bebé. ¿Cómo vamos a hacer?".

Finalmente Juana confesó que no le gustaría dejar de darle la misma atención a su hijo de 4 años y se preguntó: "¿Dónde me van a entrar dos? ¡Qué nervios!".