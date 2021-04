Juana Viale habló del país: \"El más chico me preguntó cuándo volvemos al colegio\"

Invitada al programa que conducen Jonatan Viale y Eduardo Feinman en La Nación+, Juana Viale habló de la educación de sus hijos menores, Silvestre y Alí Valenzuela. Además, la conductora dio su opinión acerca de la presencialidad escolar.

"Alí va al colegio en provincia. Y no tiene clases presenciales, volvimos a la virtualidad", comenzó explicando la nieta de Mirtha Legrand.

"Mi hijo tiene 9 años, es el más chico y me dijo cuándo volvemos al colegio... Tengo un hijo de 13 años (Silvestre) que ahora se fue a cursar a Chile, que están con presencialidad. Y eso que están complicados en Chile, pero el foco de contagio no es a través de las escuelas y entiendo que acá tampoco, pero las decisiones son otras", señaló la hija de Marcela.

"El contenido que se perdió a nivel educativo no está en discusión; para cualquier argentino desde los 4 años, que es cuando empiezan el jardín hasta los 17, 18 que es cuando terminan la secundaria... Me parece que lo que perdimos a nivel aprendizaje es algo que va a costar años remontar", comentó.

Interrogada acerca de si nota en su hijo menor una pérdida de aprendizaje, la actriz y conductora dijo: "Lo noto en él y en sus compañeros mientras nos vimos. Y después en lo emocional, no somos seres humanos hechos para el encierro y me parece que en la edad que está mi hijo, al menos el más chico, es la edad en la que empiezan a sociabilizar, que empiezan a entender valores, códigos, reglas a través de sociabilizar".

Por otro lado, Viale destacó el trabajo que tienen los docentes en esta época difícil: "Valoro muchísimo a los docentes, porque los papás no estudiamos para ser docentes, ni para ponerle el límite para el nivel académico a nuestros hijos. Así que apoyo a los chats de mamis y papis que apoyamos y queremos la presencialidad. Entiendo que hay personas que tienen miedo y apoyan que los chicos no vayan al colegio, pero hay datos que se mostraron creo que existen, que dicen que el contagio no está en las escuelas".