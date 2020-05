¡Increíble! Así es el look de Juana Viale para los almuerzos de este domingo

Juana Viale deslumbró una vez más en los almuerzos del domingo con un increíble look. Esta vez, la conductora lució un Jumpsuit de terciopelo color vainilla con strapless bordado en flores, haciendo juego con kimono de tul bordado hilos de seda y piedras realizado por Javier Saiach.

Esta vez, el talentoso diseñador se despidió de los almuerzos después de dos meses ininterrumpidos en el programa de Mirtha Legrand vistiendo a Juanita.



“Me siento muy contento de haber podido llegar a través del programa de Mirtha Legrand con mi propuesta a todos los hogares de nuestro país con mi expresión de amor por lo que hago . Cada fin de semana mi objetivo fue inspirar , a través de Juana , a todas las mujeres a que vibren alto para que surjan de esta situación que estamos viviendo con su mejor versión . Fueron dos meses intensos de trabajo donde producto del covid - 19 , y gracias a conocer tanto a ella, todo los looks se realizaron sin pruebas y con las ansias que genera cada fin de semana", contó el realizador.



La firma continuará con sus colecciones para la apertura Post Pandemia y los nuevos proyectos del demin de la marca y una línea HOME . Ya no sólo ser Saiach una casa de Alta Costura , sino una firma con variedad de productos como las hay actualmente en el mundo . Los momentos como esté a veces te tambalean, a mi particularmente me sacudió para darme cuenta en la variedad de items q podríamos sumar a la marca y en eso ayudo la aceptación del público .



"Me despido de Juana , con un nos vemos pronto amore ... ahora voy a ser yo el ansioso por ver los looks con que van a vestir a mi musa y gran amiga . Me voy con la felicidad de haberlo dado TODO ! Un agradecimiento muy especial a la prensa , a mis clientas , mis afectos y todo mi equipo por apoyar desde el primer día este desafío personal . A Chiquita todo mi cariño y admiración , creadora de este espacio de elegancia que su ñieta lleva a cabo con tanta categoría", finalizó Saiach.

Este domingo Juana recibió a sus invitados actor y comediante Favio Posca, el humorista Diego Pérez , el especialista en fobias Gustavo Bustamante y la historiadora Camila Perochena.