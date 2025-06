Juana Viale y María Belén Ludueña eligieron el glamour de la mano del rosa para los Martín Fierro de Teatro 2025

Juana Viale y María Belén Ludueña asistieron a los Martín Fierro de Teatro 2025 en la Usina del Arte, el evento organizado por APTRA para premiar a las producciones teatrales más destacadas del país. Las conductoras desafiaron las bajas temperaturas y se alejaron de los tonos típicos del invierno, apostando por un color más llamativo y asociado a la frescura de la primavera y el verano. Se trata del rosa y en dos versiones distintas. El mismo le aportó mucho glamour a sus atuendos y causó que se llevaran todas las miradas en la alfombra roja.

Así fueron los looks de color rosa de Juana Viale y María Belén Ludueña en los Martín Fierro de Teatro 2025

Los Martín Fierro de Teatro 2025 se llevaron a cabo anoche en la Usina del Arte con la presencia de actrices, actores, directores, productores y diversas personalidades que integran la industria teatral de nuestro país. Juana Viale y María Belén Ludueña formaron parte de la larga lista de invitados y al momento de pasar por la alfombra roja, ambas coincidieron al apostar por el color rosa.

Gino Bogani y Juana Viale (Fotos: Grupo América)

La nieta de Mirtha Legrand deslumbró con un look elegante y minimalista, diseñado por su amigo Gino Bogani, en un tono rosa empolvado o pálido. Así, la artista volvió a apostar por la alta costura nacional y llevó un vestido largo aterciopelado con escote bardot, el cual dejó sus hombros al descubierto. La tela elegida le aportó brillo y ese toque glamoroso a la delicada prenda. Su estilismo se completó con un look clásico: peinado recogido con raya al medio, maquillaje sobrio y natural, y accesorios sofisticados en color plata.

Juana Viale

La periodista, por su parte, lució un look vibrante y ultra femenino, que no pasó desapercibido en la alfombra roja. La esposa de Jorge Macri llevó un vestido fucsia largo y al cuerpo con escote asimétrico y drapeado estructural. Un dato no menor es que este diseño moderno y súper chic es de su amiga Mariana Gallego, quien se lo prestó para la gala.

Así lo reveló la propia María Belén en su cuenta de Instagram: "Hoy quiero volver a dejar un mensaje de Moda circular. Este vestido es de un dúo de diseñadores norteamericanos Low Cost que me prestó mi amiga Mariana Gallego. Hay que reutilizar y animarse a pedir prestado para cuidar el medio ambiente".

María Belén Ludueña (Fotos: Grupo América)

Para acompañar su propuesta sustentable, agregó un clutch dorado champagne y joyas discretas. Su beauty look incluyó un cabello suelto con ondas suaves y un makeup en tonos tierra.

Juana Viale y María Belén Ludueña dejaron de lado los tonos que son tendencia este invierno y apostaron por una paleta más fresca y romántica, en sintonía con su estilo personal. De esta manera, eligieron el glamour de la mano del rosa para los Martín Fierro de Teatro 2025.