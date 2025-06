Empezó La Voz, hubo perlitas y estallaron los memes

Tras semanas de espera, regresó a la televisión La Voz Argentina, el programa que pone a prueba los mejores nuevos talentos. En esta ocasión, la conducción está al mando de Nico Occhiato, y cuenta con un jurado de primera, que emocionó a las redes sociales. El lunes 23 de junio, en su primera emisión de la nueva temporada, siete participantes dieron las audiciones a ciegas, y los usuarios no tardaron en reaccionar con memes a todos los momentos.

Los mejores memes de La Voz

El lunes 23 de junio, La Voz volvió a la televisión argentina con una nueva temporada. Bajo la conducción de Nico Occhiato, Miranda, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luck Ra fueron los jurados seleccionados, y que escucharán algunos de los nuevos talentos del país. En este primer día, realizaron un show único y especial para todos los fanáticos, donde intercambiaron sus canciones y le dieron un estilo personal a los éxitos.

Seguido a esto, siete participantes dieron sus audiciones a ciegas, y sorprendieron a muchos de los televidentes, fanáticos del formato. Desde el comienzo del programa, aparecieron los memes de los usuarios emocionados por el comienzo de esta nueva temporada. Muchos se prepararon para escuchar los mejores chistes por parte del jurado, mientras que otros comentaron sobre las nuevas voces y sus posibilidades en el futuro.

Claramente, no pudieron faltar las menciones a Lali. Por cábala, la cantante es foco de chistes entre los usuarios por sus expresiones graciosas o comentarios oportunos. Por su parte, Luck Ra también se posicionó como uno de los más graciosos al divertirse con su propia participación, y sus fanáticos lo siguieron en la broma. Las redes sociales estallaron ante el primer programa, que promete muchísimos más talentos y diversión entre los participantes.

La Voz Argentina contó con audiciones de canciones de lujo, como “Defying Gravity”, uno de los icónicos temas del musical Wicked; "Eye of the Tiger", "La Cabaña", "Love of my life", "Latin girl" y "El olvidao". Por su parte, el jurado ya se presentó competencia entre ellos, sin perder nunca el tono bromista y sus gustos personales por ciertas voces. Nico Occhiato debutó como conductor del programa, y también se llevó sus comentarios en las redes sociales.

