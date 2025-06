La China Suárez desmintió rumores sobre Mauro Icardi con una particular foto con su amigo

La China Suárez y Mauro Icardi enfrentan versiones de crisis hace algunas semanas. De hecho, la pareja decidió bajar el perfil y dejar de mostrarse enamorada en las redes sociales. Esta decisión llama la atención y alimenta los rumores.

Una de las informaciones más fuertes, que habría causado su primer impasse, asegura que el futbolista le pidió a la actriz que se aleje de Juan Manuel Cativa, su estilista y amigo de años, y Carolina Nolte, su amiga y representante. Esta exigencia de Icardi no llamó la atención ya que en su momento se dijo que a Wanda Nara también la alejaba de su círculo íntimo. Sin embargo, la China defendió a su novio y tiró por tierra su supuesto pedido.

La China Suárez, aferrada a su círculo cercano en medio de rumores de crisis con Mauro Icardi

La China Suárez volvió estos últimos días a su red social de Instagram. Su primer posteo, después de varios días alejada del mundo digital, tuvo que ver con su nuevo proyecto en Netflix: "En el barro". Ahora, la artista volvió a aparecer en su cuenta con una sugerente foto junto a sus íntimos amigos, Juan Manuel Cativa y Carolina Nolte.

Esta publicación no pasó desapercibida ya que había trascendido que el jugador del Galatasaray estaba molesto con ver a su novia acompañada constantemente con su estilista y su representante, ya sea en viajes o en el mismo espacio que comparte con él. Si bien la periodista Cora de Barbieri aclaró en "A la tarde" que fue un pedido y no una prohibición de parte de Icardi, este pedido no le habría caído bien a la ex "Casi Ángeles".

China Suárez junto a sus amigos, Juan Manuel Cativa y Carolina Nolte.

Esta versión generó revuelo en los medios y fue vinculada a la supuesta crisis que atraviesan la China y Mauro, quienes en poco tiempo deberán decidir si finalmente volarán juntos a Turquía ya que él debe retomar su contrato laboral con el club turco. No obstante, este martes, la cantante negó dicha información y subió una imagen posando muy feliz junto a Juan Manuel y Carolina.

Además, la China escribió en su historia junto a un emoji de carita triste y llorando: "Te extrañábamos Juan, no te vayas más". De esta manera, dejó en claro que sigue manteniendo un vínculo cercano con dos personas claves de su vida personal y laboral. Aún así, algunos usuarios notaron cierta tristeza en su mirada y no tardaron en interpretar que habría buscado refugio en ellos en medio de un posible mal momento con Icardi.

A pesar de las especulaciones de sus seguidores, La China Suárez desmintió rumores sobre Mauro Icardi con una particular foto con su amigo y volvió a responder de una forma llamativa los rumores que trascienden sobre su relación amorosa.

