Mirtha Legrand pone fecha a su retirada

Mirtha Legrand, ícono indiscutido de la televisión, disfruta de una etapa plena en lo profesional y lo personal. Con su clásico programa aún al aire, continúa cautivando audiencias y entrevistando a figuras destacadas. Pero sus recientes palabras abrieron una nueva conversación sobre el futuro de su histórica trayectoria y lo que podría significar para la televisión argentina.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand sorprendió a todos al poner fecha para su retiro de los medios

Mirtha Legrand transita uno de los momentos más especiales de su carrera y su vida personal. Con casi ocho décadas de trayectoria en los medios, la conductora marcó generaciones y dejado una huella imborrable en la televisión argentina. Sin embargo, en sus últimas declaraciones, dejó entrever que su retiro está más cerca de lo esperado, generando gran impacto en el público y el ambiente artístico.

Mirtha Legrand

La indiscutida diva de la televisión argentina, celebró el 7 de junio un nuevo aniversario de su emblemático programa La Noche de Mirtha. Con 57 años al aire, el ciclo se convirtió en un referente de la televisión nacional, atravesando generaciones y consolidando un estilo único de entrevistas y debates.

Durante la emisión especial, Mirtha Legrand no pudo contener la emoción al recordar su trayectoria y el apoyo del público. “Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen… Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira… Me acompañaron tanto el público… Han hecho de mí una mujer muy feliz”, expresó.

El festejo incluyó un video con los momentos más icónicos del programa, desde sus inicios en 1968 bajo el nombre Almorzando con las estrellas, hasta su consolidación como un espacio de referencia en la televisión argentina. Además, la producción le entregó una carta firmada por su hijo y nietos, lo que aumentó la emoción de la noche. “Acá seguiremos hasta que Dios quiera”, afirmó.

Sin embargo, durante una charla con Infama (América), Mirtha Legrand expresó su felicidad por la etapa que atraviesa, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero dejó en claro que su histórica carrera está llegando a su fin. “No voy a seguir trabajando mucho tiempo más. Son los últimos años ya, estoy grande”, confesó, generando una ola de reacciones. Por su parte, reveló que está feliz con su vida en los medios y que no le falta nada por hacer: "No me falta nada, ya cumplí con todo. Me gusta mi trabajo y mi profesión. Me encanta y me hace feliz".

Mirtha Legrand

A lo largo de su carrera, la icónica presentadora fue testigo y protagonista de la evolución del medio. Desde sus inicios en el cine hasta su consolidación como la conductora más influyente del país, su presencia en la pantalla es sinónimo de calidad y compromiso. Su estilo único, basado en la conversación directa y sin filtros, la convirtió en una referencia indiscutida para generaciones de periodistas y presentadores.

Mirtha Legrand celebra 57 años al aire y habla sobre su futuro en la televisión, dejando entrever que su retiro está cada vez más cerca. Su trayectoria, marcada por entrevistas memorables y momentos icónicos, dejó una huella imborrable en los medios. Su despedida será un acontecimiento significativo que marcará el cierre de una era.

