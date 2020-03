Juana Viale conducirá los programas de Mirtha Legrand

Juana Viale (37) confirmó que será quien reemplazará a Mirtha Legrand (93) en la conducción de sus programas de televisión emitidos por El Trece. Tras el comunicado oficial que dio la productora de contenidos StoryLab junto al canal, en el que se informó la suspención de la participación de la protagonista en el espacio televisivo, se determinó que será la actriz quien ocupará su puesto hasta nuevo aviso.

Además, en el aviso se detalló que dicha decisión fue tomada con el objeto de priorizar la salud de la conductora oficial, preveniendo así futuros contagios del virus que afecta a las sociedades en general así como también dar el ejemplo como figura pública. Por esta determinación, se resolvió que sería su nieta quien cubrirá su horario para no cortar la continuidad de las emisiones.

“Ante la situación que estamos viviendo y para cuidar a mi abuela decidí en conjunto con la producción y el canal conducir el programa de Mirtha. Gracias por la comprensión, por acompañar y por seguir prendidos a la pantalla del Trece!”, relató la reconocida actriz en diálogo con El Trece.

La abuela de Nacho Viale (39) cumplió 93 años el pasado 23 de febrero y es considerada una persona de riesgo. El Coronavirus llegó a afectar en gran proporción a la población mundial y en Argentina el número de infectados va en aumento. El gobierno tomó las medidas necesarias para evitar la propagación y se pidió expresamente a las personas mayores de 65 años que permanezcan en sus hogares.

Una situación parecida se dio en el caso de Moria Casán (73), quien comenzó la semana llevando adelante Incorrectas desde el living de su casa. Sucedió luego de cadena nacional del domingo dada por el Presidente de la Nación: ''Estoy en mi casa. Soy una mujer de más de 65 años y soy la primera en cumplir las reglas, aunque estoy rebosante de salud, estoy bárbara, pero me pareció muy bien respetar la cuarentena, aunque no tenga ningún síntoma de nada’’, expresó "La One" en América.