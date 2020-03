La postura de Barbie Vélez tras conocer el diagnóstico de Fede Bal

La relación entre Barbie Vélez y Fede Bal terminó de la peor manera. La pareja atravesó un período oscuro con denuncias por violencia de género y medidas perimetrales.

Pero, a cinco años de esa pesadilla, la noticia sobre la enfermedad de el hijo de Carmen Barbieri cambió las cosas. Los rencores se dejaron de lado y, según Nazarena Vélez, su hija logró superar el dolor por la ruptura y perdonar.

"No lo quiero a Fede pero la noticia me hizo mal. Tampoco me parece tener que llamarla a Carmen", dijo la productora en LAM. "No quiero hablar de Barbie, no me parece pero ella tiene un poder de perdón y amor más grande que yo no tengo", agregó sobre la reacción de su hija ante la tremenda noticia.

"No la llamaría a Carmen. Admiro a esa mujer por la fortaleza. Pero a él no lo puedo perdonar. Igual, me angustió mucho la noticia y a Barbie también. Creo que no lo llamó", añadió.

