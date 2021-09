Juana Viale respondió a los rumores que la vinculan al Tucu López: "No voy a hablar de mi vínculo"

En los últimos días comenzó a circular un rumor que vinculó a Juana Viale y El Tucu López. Ahora, la nieta de Mirtha Legrand salió a aclarar los tantos sobre su presente sentimental.

En charla con el ciclo Intrusos, Juana salió a desmentir los rumores aunque no se mostró muy cómoda en el rol que la pusieron. “Sé que se habló pero no sé qué se dijo. Pero bueno, que sigan hablando, no tengo nada que aclarar”. Lejos de quedarse con esa respuesta, el periodista quiso saber si le había molestado que circulan los rumores.

“Tengo muchos años en esta industria y fuera de ella también me han metido en un montón de mentiras y no me interesa. No le afecta ni perjudica” el rumor. “No voy a hablar de mi vínculo, de mi pareja porque no tengo ganas de hablar de eso pero me da pena las personas que miran y piensan que todo lo que se vende es verdad”, añadió Juana Viale.

Para finalizar, hizo mención a las declaraciones del Tucu López. “No sé por qué explica, no sé a quién tiene que explicarle. Si tiene que explicar algo lo tiene que hacer en su casa, no en los medios”.

Previamente, el locutor había dicho. "Sacan agua de las piedras. Hay un momento en el que se arma boliche, voy a saludar a la gente que viene a ver, que conozco. Me presentó ante Juana... pum, foto. Yo estoy con Sabrina [Rojas]. Por respeto a Juana que está de novia hace mil años... media pila. La primera vez que charlé con ella fue el viernes”, confesó el Tucu López.

Juana Viale compartió un video hot con su novio y calentó las redes sociales

Juana Viale asistó a la función de Sex, el show de José María Muscari. Al terminar la función, se la vió en la puerta del teatro a los abrazos con el Tucu López. Ante esta situación confusa y con la idea de despejar cualquier tipo de duda, la nieta de Mirtha Legrand compartió un video caliente en redes sociales junto a su novio, Agustin Goldenhorn.

Luego de regresar a la conducción de los programas de su abuela, Juana salió con sus amigas a distenderse, y decidieron ir a ver el show erótico donde distintos artistas casi desnudos provocan al público. Esto puede generar un poco de confusión en las personas que se les sube la libido ante tanto estimulo.

Al finalizar el espectáculo, las cámaras de Farándula Show, registraron el momento en el que la nieta de Mirtha Legrand saludaba muy entusiasmada al flamante novio de Sabrina Rojas. En el momento en que el Tucu López vio las cámaras, decidió salir corriendo de la situación sin dar declaraciones.

Con la intención de darle la espalda a los rumores de crisis de pareja, Juana Viale compartió un video muy picante junto a su novio. Mientras disfrutaban del show de Carlos Casella y Martin Bosa, la conductora de La Noche de Mirtha, expuso parte de su vida privada junto a Agustin Goldenhorn. “Felices los dos!!” escribió en el video que publicó a los besos con su pareja.