Jujuy Jiménez confirmó su nuevo amor con un romántico video

Sofía Jujuy Jiménez hizo oficial su romance con el polista Bautista Bello. La modelo compartió una serie de videos en el que confirma que se va de viaje con el deportista.

"Comienza la aventura", expresó la diosa en su Insta Stories donde se mostró sin tapujos con el galán. Luego compartió una serie de postales donde se ve a Bauti dormido sobre su hombro mientras esperan a arribar su vuelo.

Tiempo atrás, Jujuy Jiménez se refirió a esta relación con Bello pero no se animó a confirmar el noviazgo. “Con el Bauti yo estaba en algo, estaba empezando a conocerlo. Es un amor de persona, lo máximo. Y de repente se me fue dos o tres meses, y quiero saber qué pasa cuando llegue. Vamos a tener una charla cuando vuelva”, contó en su paso por La Academia.

La decisión de Jujuy Jiménez

Esta nueva aventura de Jujuy Jiménez con su nuevo amor viene de la mano con más cambios para la modelo. Después de la tétrica historia del acosador al que debió denunciar penalmente, la morocha tomó una drástica decisión.

“Él se inventó una relación conmigo que nunca existió. Lo cuento y tiemblo porque me siento invadida, por eso decidí mudarme a un edificio con seguridad. Gracias a Dios mi mamá está detrás de esta causa y la policía está haciendo su investigación” , dijo la jujeña en su paso por PH.

“Hace dos semanas estuve en un hotel y cuando estaba en la pileta descansando, de repente veo que pasa esta persona. Cuando levanté la vista me di cuenta que me estaba mirando. Ahí lo reconocí porque era la segunda vez que se me presentaba”, agregó después.

AM