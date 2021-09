Sofia Jujuy Jiménez estuvo invitada a PH Podemos Hablar junto a Donato De Santis, Eleonora Wexler, Julián Weich y Germán “Tripa” Tripel. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a los presentes a acercarse al punto de encuentro, la jujeña reveló la causa por el cual inició una causa penal y está usando el botón antipánico. Además de compartirlo en redes sociales, la modelo aprovechó este momento televisivo para contar su verdad.

PH Podemos Hablar: Sofia Jujuy Jiménez dio detalles sobre el acoso que sufrió personalmente y por redes sociales

“No fue gracioso para nada. Me asusté muchísimo y sigo con miedo” comenzó diciendo la modelo, y agregó “Tuve que iniciar una causa penal, cuento con una perimetral y me dieron el botón antipánico”. Luego, la jujeña continuó recordando la cronología de los distintos encuentros que tuvo con quien además de acosarla personalmente, también lo hizo por redes sociales.

La modelo aseguró que el primero de los momentos en los que sufrió acoso fue en el mes de abril pasado. “En abril fue su primera aparición que, a través de un amigo, le dijo que era amigo mío. Ahí lo busqué en redes sociales y vi que tenía muchísimos mensajes de él, en Instagram sin leer. En ese momento lo bloqué” aseguró Jiménez.

“En el mes de julio, apareció personalmente y fue en ese momento en que me increpó y empezó a hablar para invitarme a tomar algo. Me dijo donde vivía y luego de ese momento fue cuando hice la denuncia” aseguró Sofi mientras recordaba un momento en el que había salido con amigas a un reconocido restaurante y esta persona estuvo todo el almuerzo en la mesa de enfrente mirándola.

“Hace dos semanas estuve en un hotel y cuando estaba en la pileta descansando, de repente veo que pasa esta persona. Cuando levanté la vista me di cuenta que me estaba mirando. Ahí lo reconocí porque era la segunda vez que se me presentaba” aseguró Jujuy Jiménez sobre su acosador. Además, la influencer reveló que esta persona es un abogado oriundo de Villa Mercedes (Córdoba).

“Él se inventó una relación conmigo que nunca existió. Lo cuento y tiemblo porque me siento invadida, por eso decidí mudarme a un edificio con seguridad. Gracias a Dios mi mamá está detrás de esta causa y la policía está haciendo su investigación” cerró la jujeña en el ciclo de Telefé.

