Julia Mengolini se ha convertido en tema de conversación desde el estreno de "El Amor después del Amor", la serie biográfica de Fito Páez en Netflix. En las últimas horas, Mengolini tuvo la oportunidad de compartir sus sensaciones tras ver la ficción durante una entrevista en el programa "Socios del Espectáculo" emitido por eltrece.

Con respecto a su experiencia al ver la serie, Julia Mengolini afirmó haberla disfrutado completamente. Además, destacó el hecho de que la producción haya incluido las icónicas canciones de Fito Páez, algo que enriquece aún más la experiencia.

Fito Páez y Julia Mengolini

Aunque no profundizó en detalles sobre el final de su relación con el músico, Julia Mengolini no pudo ocultar su entusiasmo y el aprecio que siente por la serie biográfica de Fito Páez.

Julia Mengolini y su separación de Fito Páez

Luego de que concluya la relación entre la conductora y el cantante rosarino, Mengolini expresó cómo vivió ese momento: "Las separaciones nunca son fáciles. Algunos tienen la posibilidad de hacer más ruidos que otros".

Julia Mnegolini

Antes de finalizar con el tema, dijo: "Yo no creo que me tenga que pedir disculpas, las canciones son expresiones de algo que a uno le está pasando en un momento. A Fito lo quiero mucho, lo quiero como se quiere a un ex con quien se tienen buenos recuerdos y como el artista popular enorme que es", fueron las palabras de Julia Mengolini respecto a Fito Páez.

J.M