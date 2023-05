Después de las palabras de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre en Duro de Domar, la panelista de LAM salió al cruce contra Julia Mengolini.

La "angelita" tiró una fuerte acusación contra la dueña de la emisora y aseguró que está asociada a una cadena de restaurantes que mantienen a sus empleados en negro.

"La niña Mengolini, esta chica dueña de una radio y pautera. que trabaja de oficialista en C5N, garpada por el gobierno. ¿Por qué en lugar de no chusear a Callejón para que me critique y hacerte la viva. Yo que soy una mujer honesta, digna y laburadora, que pago mis impuestos, laburo en blanco y no le debo nada a nadie, ni favores, ni soy oficialista, ni laburo en canales del gobierno, ni tengo radios raras y truchas", comenzó diciendo Yanina Latorre en su descargo en redes.

En su relato, Yanina Latorre acusa a Julia Mengolini de estar asociada a la empresa que debe dinero a sus empleados. "¿Por qué no contás y explicás que te asociaste con el dueño de hamburguesas DeNiro, que dejó a gente sin laburo, que no da explicaciones y emitió 500 cheques sin fondo? Amor, y después te haces la que te importa el pueblo", disparó.

Qué fue lo que desató la furia de Yanina Latorre hacia Julia Mengolini

Todo comenzó cuando María Fernanda Callejón disparó con crudeza contra Yanina Latorre en Duro de Domar, programa del que participa Julia Mengolini en C5N.

La actriz participó como panelista en LAM y reveló que no tuvo una buena experiencia con Yanina Latorre. ‘’No fuiste sorora, me di cuenta de quién eras vos trabajando, me insultó y dio noticias que no eran certeras. No tuve una buena experiencia en LAM porque estaba trabajando ahí y me la careteaba pero cuando me fui, me trató de pelotuda, justo cuando me estaba divorciando’’, disparó María Fernanda.