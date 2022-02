Juliana Awada adaptó al clima actual un outfit que usó el invierno pasado

Juliana Awada marca tendencia constantemente con su estilo fashionista. Y no tiene problema en repetir prendas al publicar fotos en sus redes.

En esta ocasión, la ex Primera Dama reversionó un outfit que había usado en junio de 2021 para mostrar cómo cosechaba los limones de su casa del sur.

La nueva versión de su outfit

En esta oportunidad, Juliana Awada se mostró en redes con el mismo sweater y botas verde oliva que el año pasado. La diferencia fue que esta vez en lugar de llevar jeans largos, optó por shorts.

Este look la mujer de Mauricio Macri lo escogió para andar en jeep que, casualidad o no, tiene casi el mismo color que su outfit.

Juliana Awada con su look reciclado.

Juliana Awada demuestra que los tonos tierra sirven para cualquier ocasión

Juliana Awada es, indisctutiblemente un ícono de la moda. Sus outfits y preferencias se convierten en el foco de atención de todo amante del mundo fashion. Y, como todos, tiene sus prendas y colores favoritos, que marcan su estilo. Los tonos pasteles son, sin duda, parte de su debilidad.

La ex First Lady elige desde hace tiempo los tonos tierra para eventos sociales y también no protocolares, o la comodidad de su casa. Haga frío o calor, sea invierno o verano, Juliana Awada siempre sabe cómo combinar esa paleta de colores. Para comienzos de 2022 publicó una imagen en donde se la ve con un chaleco con canelones anchos y una remera manga corta, ambos en un marrón medio visón. En junio 2021, mostró su outfit para cosechar limones en su hogar. Tanto el sweater como su gorro eran de color caqui.