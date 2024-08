Entre broma y broma, la verdad se asoma. Ángel de Brito confirmó un secreto a voces, y lanzó de todo contra Pampita y cómo maneja su economía. El conductor estaba en conversación con Julieta Poggio, quien admitió que la modelo era su musa inspiradora. Sin embargo, de Brito, con una amistad de años con Pampita, le reveló un dato que ella no sabía.

En Bondi Live, la bailarina y ex Gran Hermano expresó: "Me gustaría llegar a un nivel de estabilidad como Pampita por ejemplo, tipo mediática". Fue ahí que el conductor le consultó si era "tacaña, como Pampita". Ante esto, Poggio aseguró que no, pero quedó sorprendida con los dichos de Ángel. "Ella es re rata. Te ahorra hasta el último centavo. Es el primer consejo que le da a todas las chicas nuevas", agregó de Brito.

De esta manera, confirmó que "me lo dijo ella", y contó una anécdota de sus comienzos como modelo. "Iba a los desfiles cuando era famosa y se iba en subte porque no quería gastar en taxi, así iba comprando propiedades. Es rata", declaró Ángel. Sin embargo, sus compañeros no coincidieron con él y dijeron que Pampita era "ahorrativa", no "tacaña".

Pampita y Ángel de Brito: no es la primera vez que hablan de economía

El conductor ya se había referido en otras ocasiones sobre el manejo económico de su compañera. En el 2021, Ángel de Brito descubrió que Pampita había blureado a la China en uno de los últimos capítulos de su reality. De esta manera, se enteró que también le habían hecho lo mismo a él.

Indignado, lanzó de todo contra la modelo. Entre algunas cosas que dijo, expresó: "¿Yo aparecí? Y no me pagaron nada. La rata de Pampita ni un vino me trajo, ¡nada!". La modelo decidió mantener el silencio, y el comentario no pasó a mayores.

A pesar de estos dichos, Ángel de Brito y Pampita parecieran tener una buena relación, donde ambos pueden burlarse de diferentes características del otro. En esta ocasión, volvió a tocar la economía, y el conductor confirmó un secreto a voces del mundo del espectáculo. Esto fue frente a Julieta Poggio, quien considera a Pampita como una modelo a seguir.