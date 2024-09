En el contexto del Buenos Aires Fashion Week, el martes 3 de septiembre de 2024, se realizó el desfile de la marca Sofía Sarkany. El evento tuvo lugar en el Museo de Arte Español "Enrique Larreta", que se encuentra en el barrio porteño de Belgrano.

Varias celebridades cercanas a la familia Sarkany y personalidades de la moda, fueron invitados al desfile y todos sorprendieron con sus looks.

Julieta Poggio junto a sus amigos y compañeros de "Rumis", Lizardo Ponce, Carola Gil y Lola Latorre

Julieta Poggio, junto a sus compañeros del canal de streaming "Rumis", asistieron al evento presentación de la nueva temporada de la marca Sofía Sarkany.

Julieta Poggio sorprendió con su look completamente de cuero para el desfile de Sofía Sarkany

Juli Poggio tiene un estilo muy marcado y encontró su rumbo en la moda, gracias a su estilista Lucas Mata. Él es el encargado de que la actriz se vea espléndida de pies a cabeza, en cada evento en donde es invitada.

Esta vez, juntos, eligieron un look total cuero. Juli Poggio lució un vestido con escote recto y corte irregular de cuero. La actriz completó su look con una boina de la misma tela que estaba intervenida con hebillas y algunas cosas más. La ex Gran Hermano terminó su look con unas botas de cuero largas de Ricky Sarkany.

El look de Juli Poggio para el desfile de Sofía Sarkany

Su estilista, Lucas Mata, explicó a CARAS que el look de Juli Poggio es intencional. Esto es así ya que se combinan prendas de diseñadores emergentes, hablamos del vestido y la boina, y las botas de un gran diseñador como lo es Ricky Sarkany.

"Con Juli nos gusta dar lugar a diseñadores emergentes", explicó el estilista Mata. Respecto a las prendas de estos diseñadores, Lucas contó que son piezas únicas hechas exclusivamente para Poggio y sus telas tienen tratamientos especiales.

Julieta Poggio

Sin dudas, Julieta Poggio se llevó las miradas de todos con este increíble e innovador look. La actriz es fiel a su estilo y luce sus prendas de una forma espectacular.

C.S.