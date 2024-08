Julieta Poggio y Marcos Ginocchio siguen siendo una de las parejas favoritas de los usuarios. Por eso, cualquier interacción entre ellos hace crecer la esperanza de que el amor revivirá. En esta ocasión, la bailarina se refirió a la intimidad que vivieron juntos, pero lo destruyó con sus declaraciones.

En el streaming de Moria Casán, la One le preguntó sin tapujos si habían tenido relaciones, durante sus días de romance Sin dudarlo, Juli Poggio dijo que sí y sorprendió a la conductora. “Ayy, bravoooo... ¡Me encantó!”, le dijo y aprovechó la confesión para ir por los detalles. Lo único que contó la bailarina fue: “Es tranquilito, así como se lo ve”.

Cuando Moria intentó ir por más, la ex Gran Hermano prefirió no seguir hablando. "No quiero seguir porque es mucho, mucho... Yo lo cuido, a él lo cuido. Yo cuido todo lo que fue la relación nuestra porque él es más perfil bajo, ¿viste? De mí hablo todo, pero de esa relación como que la respeto mucho", explicó.

¿Qué dijo Marcos Ginocchio de su relación con Juli Poggio?

Luego de las declaraciones de la bailarina, en Implacables, le consultaron al modelo sobre su relación. Aseguraron que Julieta Poggio había dicho que él era "muy amoroso, un amor, buena persona”. De esta manera, Ginocchio expresó: “Ella también. Somos muy buenos amigos y estamos súper contentos. Así que...nada, estamos muy contentos”.

En la actualidad, Marcos Ginocchio se encuentra soltero, mientras que Juli Poggio está en una relación con Fabrizio Maida. La pareja de Gran Hermano 2022 sigue siendo de las más elegidas por el público. Si bien ellos sienten un cariño muy especial por el otro, aseguran que su momento romántico ya pasó y no volverá a repetirse.