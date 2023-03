Julieta Poggio está haciendo su rueda de prensa tras la salida de la casa más famosa del país y en cada entrevista que brinda, revela algo nuevo de lo que vivió dentro de Gran Hermano y de cómo se siente afuera del reality.

En diálogo con "LAM", Julieta Poggio le hizo frente a los rumores de infidelidad de parte de su novioa, Lucca Bardelli y aprovechó para hacerle un especial pedido a las fanáticas que la siguen y se comunican con ella a través de las redes.

Julieta Poggio en "LAM".

"Quiero aprovechar para decirle a las chicas que me siguen en Instagram que de verdad les agradezco un montón porque sé que algunas lo hacen desde el amor y que me quieren cuidar, pero es todo mentira chicas, todo mentira, todo", comenzó diciendo la finalista de Gran Hermano.

"Esas capturas... o sea, ¿se piensan que yo no sé cómo habla mi novio? Porfa no me las manden más porque a nosotros nos hace mal y de verdad que estamos re enamorados", cerró Julieta Poggio convencida de la relación que tiene con su novio y del amor que sienten el uno por el otro.

Julieta Poggio contó cómo fue el reencuentro con su novio

Es de público conocimiento que la actriz no veía la hora de salir de Gran Hermano para poder reencontrarse con su novio, Lucca Bardelli y a pesar de que los tres finalistas todavía siguen aislados en un hotel, la actriz pudo encontrarse con él.

Las angelitas le preguntaron cómo fue ese momento que tuvieron juntos y a solas. "Fue hermoso. Sentí como si el tiempo se hubiera congelado", reveló Julieta Poggio que todavía no cae en cuenta de lo que generó su participación dentro de Gran Hermano.