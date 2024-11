Julieta Poggio fue invitada a un lujoso viaje a Tailandia, de la mano de Pandora. Pampita, Zaira Nara, Jimena Barón y Stephanie Demner vivieron fabulosos momentos junto a la ex Gran Hermano, en unos días llenos de cultura, moda y brillos. Sin embargo, como a cualquiera puede pasarle, la joven modelo tuvo un gran problema fashionista. Barón grabó lo ocurrido y lo compartió en sus redes sociales, al igual que la increíble solución que Poggio encontró.

Julieta Poggio en Bangkok

Ingeniosa y glamourosa: Juli Poggio resolvió un problema fashionista de la mejor manera

Julieta Poggio, Pampita, Zaira Nara, Jimena Barón y Stephanie Demner fueron las embajadoras argentinas de un viaje que organizó Pandora. Lleno de fiestas y paseos turísticos, las modelos pudieron conocer una nueva cultura, y disfrutar de los lujos de la reconocida marca de joyas. Después de un largo viaje y con varias escalas, llegaron a Bangkok y se instalaron en un hotel con una vista privilegiada y todas las comodidades.

Jimena Baron, Stephanie Demner y Julieta Poggio en What Po Temple

Entre risas y felicidad, las mujeres lograron mostrar su belleza en sus redes sociales y a todos los habitantes de Tailandia. Sin embargo, en un viaje siempre surgen imprevistos que parecen arruinar los planes. En este caso, la víctima fue Juli Poggio, pero que logró resolverse con un gran ingenio y amor por la moda. Las mujeres visitaron el Buda de Oro, uno de los templos turísticos más importantes del país. El mismo tiene una regla que no puede ser rota: debes tener los hombros y rodillas tapadas, por respeto a la religión.

Julieta Poggio

Esto no lo cumplió Juli Poggio, quien eligió un look cómodo para su paseo turístico. La modelo llevó un pantalón holgado y un mini top musculosa, total white. Debido a esto, la joven tenía que encontrar algo con lo que cubrirse, pero, según contó Jimena Barón, ella no había llevado abrigo. Por eso, sacó algo inesperado de la cartera. "Juli se trajo la bata del hotel, porque estamos en un templo que hay que estar cubierta. Pero ella vino desnuda, trajo tacos de colores y accesorios. Esos son los cambios", bromeó con sus seguidores la actriz.

A pesar del momento, el atuendo no se le arruinó, ya que logró combinarlo con su cartera roja. Juli Poggio demostró que su amor por la moda la lleva a improvisar de la mejor manera. La modelo no deja que ningún problema le arruine el viaje, menos de todo uno fashionista. Junto a sus compañeras, publicaron inéditas imágenes del lugar y lo bien que lo pasaron. Además, mostraron los looks más cómodos para este tipo de excursiones, y lo que se viene en las próximas temporadas.

A.E