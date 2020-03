VIDEO | Julieta Prandi se mostró bailando en un crucero tras su ruptura con Guido Sardelli

Lejos de las preocupaciones tras su ruptura con Guido Sardelli, músico de Airbag, Julieta Prandi dejó todo y se mostró muy divertida durante su estadía en un crucero por Cuba.

La modelo compartió a través de sus redes sociales un video en donde se muestra bailando y mostrando su bella figura con una bikini para el infarto.

"Cuba sos mágica. Crucero por Cayo Blanco", escribió como epígrafe del clip.

Vale recordar que tras conocerse que la modelo y el músico habían decido cortar su relación, Julieta minimizó la ruptura y aseguró: "Somos y siempre fuimos amigos. Está todo bien. Me fui una semana de vacaciones, porque es la única que tengo, antes de arrancar a conducir en la 100 Sarasa. Tengo un año lleno de proyectos y vengo de hacer temporada de teatro. Necesitaba descansar. Estoy en Cuba completamente desenchufada y la verdad no sé nada, cuando llegue me pondré al corriente".