Julieta Prandi minimizó su ruptura con Guido Sardelli: "Siempre fuimos amigos, estoy soltera"

Horas atrás trascendía que Julieta Prandi le había puesto final a su relación con Guido Sardelli, miembro de la banda Airbag. Sin embargo, la modelo al hablar al respecto minimizó el vínculo que la unió al joven y negó haberle puesto rotulo a la relación.

"Ambos nos sentimos muy bien con esta relación, aunque hace poco que nos conocemos. Estoy tranquila y disfrutando de este momento. Lo importante cuando uno empieza a conocer a alguien es tener cosas en común y, en este caso, somos dos personas que conectaron", decía Prandi previo a que trascendiera la ruptura.

Lío Pecoraro contó en "Todas las tardes" que el romance de Julieta había llegado a su fin. "Julieta acaba de separarse. Solo fue un amor de verano. Julieta terminó la relación con Guido. Él tomó la decisión de dejarla, perdió el interés y ni atención le prestaba. Ella agarró las valijas y se fue a Cuba. Esta historia de amor se terminó", aseguró el periodista.

Fue entonces que en diálogo con Ciudad, Julieta aclaró qué fue lo que pasó.

-¿Te separaste de Guido?

-Somos y siempre fuimos amigos. Está todo bien. Me fui una semana de vacaciones, porque es la única que tengo, antes de arrancar a conducir en la 100 Sarasa. Tengo un año lleno de proyectos y vengo de hacer temporada de teatro. Necesitaba descansar. Estoy en Cuba completamente desenchufada y la verdad no sé nada, cuando llegue me pondré al corriente.

-Entonces, si son solo amigos, ¿no hubo separación? ¿Se puede decir que estás soltera?

-Estoy soltera, siempre fuimos muy amigos.