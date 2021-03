Julieta Prandi fue denunciada por su exmarido por impedimento de contacto con sus hijos

Hace unas semanas explotó un nuevo escándalo entre Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi cuando él abandonó a los hijos que tienen en común Mateo y Rocco en la puerta de la casa de ella argumentando que ya no los podía cuidar. La modelo y conductora realizó la denuncia policial pero ahora salió a la luz que el empresario la denunció por impedimento de contacto con sus hijos.

En la denuncia de ella, a través de su abogada Ana Rosenfeld, se pidió que se interrumpa el régimen de comunicación del padre con sus hijos hasta que se realice una pericia psicológica sobre él y los niños.

"Nos enteramos que la otra parte hizo una denuncia por impedimento de contacto. Por supuesto que esto va a colisionar con nuestra pretensión de que el régimen sea suspendido hasta que se le hagan las periciales psicológicas a él y los chicos, por la cámara Gesell, para determinar la situación de vulnerabilidad", explicó la abogada en Todas las tardes, por El Nueve.

El desgarrador pedido del hijo mayor de Julieta Prandi a su madre

Tras la actitud de su padre Mateo le hizo un desgarrador planteo a Julieta: "Me preguntó, hace dos días, qué edad tiene que tener él, para decidir vivir solo conmigo. Me preguntó eso porque sintió lo que pasó el viernes, (19 de febrero cuando sucedió el hecho de abandono) y desde entonces, no duerme".

Además, Julieta se explayó aún más sobre su ex: "Claudio es una persona que grita mucho, tiene un tono muy alto que genera mucho miedo e intimida mucho. Mis hijos, los dos, le tienen mucho respeto y mucho miedo. Yo sé de lo que les hablo. Tendremos que ver de qué manera lo verán lo menos posible, si eso depende de mí. Y que el padre esté obligado a pagar alimentos, sino no podrá ver a sus hijos".

"Todos los días de mi vida pienso en pedir la tenencia completa de mis hijos. Estoy ante la gran disyuntiva porque ante el miedo, el mayor no quiere ir a ver al papá, y el más chiquito que todavía no lo manifiesta por supuesto que quiere ver a su papá. Es una situación muy difícil. ¿Qué hago? ¿Le prohíbo ver al padre? ".