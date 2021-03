Ernesto Tenembaum sufrió un accidente en plena avenida.

El periodista Ernesto Tenembaum sufrió un accidente en la avenida Paseo Colón cuando fue embestido por una bicicleta que conducía a gran velocidad.",

"Me llevó puesto una bici que venía a gran velocidad por la bajada de San Juan", contó Tenembaum en su espacio en Radio Con Vos, y agregó: "Iba por la senda peatonal y un colectivo cruzó rápido, se me puso muy cerca y avanzó sobre mi. Corrí para que no me pise y justo venía una bicicleta a todo lo que da, que me llevó puesto".

Como consecuencia del accidente, Ernesto sufrió heridas en las rodillas y un corte en el muslo. Optimista y de buen humor dijo. "La saqué recontra barata" y agregó: "Quedé despatarrado en el medio de la avenida, lastimado y dolorido, pero ya estoy mejor", aseguró.

Claro que no todo fue tan risueño como empezó en su relato ya que cuando habló de la reacción del ciclista contó: "El pibe se arrojó sobre mí para ayudarme y cuando vi que no llevaba el barbijo puesto lo saqué cagando", concluyó.