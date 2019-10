El emotivo mensaje de Julieta Prandi a sus hijos en medio de la polémica

Julieta Prandi hizo una fuerte denuncia pública y judicial contra su ex marido, Claudio Contardi por violencia familiar. La modelo contó el calvario que atravesó junto a su ex, que ejerció contra ella violencia psicológica y relató en detalles graves episodios del que fueron protagonistas sus hijos Mateo y Rocco.

"Hace más o menos una semana, mi hijo Mateo me cuenta que hay una mujer viviendo en mi casa, en la casa que es mía y de mi ex, nuestra. Él se quedó en esa casa cuando me fui en febrero y esta mujer -Cynthia- resulta que vive ahí desde el mes de marzo. Es su pareja, pero a Mateo lo hacían decirme que era la niñera. Además, ella tiene una nena de doce años que comparte habitación con Mateo. Hay cuatro habitaciones en la casa, pueden tener un cuarto cada uno en el peor de los casos, pero los hacen compartir", relató angustiada en diálogo con Infobae.

"No se porqué. Y le juntan las camas. No es la hermana. Mateo tiene ocho, la nena tiene doce años. A mí me preocupa. No sé para qué la nena junta las camas ni por qué tendría que compartir habitación. Y al más chiquito lo hacen dormir en la matrimonial, entre Claudio y Cynthia. Todo esto pasa desde marzo. Yo me fui el 15 de febrero de mi casa", agregó.

Pero, en medio de este dolor familiar, ella dejó atrás el dolor y decidió celebrar el "Día de la madre", escribiendo una mensaje en sus redes sociales. "Feliz día para nosotras. Dónde todo comienza y en dónde todo termina. Amor de madre, la fuerza más poderosa que conoce la humanidad. La ciencia ni el hombre han descubierto aún, nada más fuerte", escribió en su cuenta de Instagram.

Además, Julieta contó otra dramática situación que vivió durante los últimos días: "Mi ex se refiere a mi como 'la yegua', 'la putita' o 'la tilinga'. Y así hace que Mateo me llame. Cuando yo lo llamo por teléfono a mi hijo para tener comunicación con él, el padre está supervisando esas conversaciones, está delante de él. Le dice cuándo tiene que cortar, lo que tiene que decir, tiene prohibido decirme que me quiere o que me extraña".