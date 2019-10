Julieta Prandi relató la pesadilla que vivió con su marido

Después de que trascendiera la denuncia por violencia familiar contra su ex, Claudio Contardi, Julieta Prandi decidió dar más detalles de la pesadilla que atraviesa desde el divorcio.

La modelo contó que su ex está en pareja con Cinthya, a la que hizo llamar a sus hijos como su niñera, a quien instaló en su casa las semanas siguientes después de que ella dejara el hogar familiar.

"Mi ex se refiere a mi como “la yegua”, “la putita” o “la tilinga”. Y así hace que Mateo me llame. Cuando yo lo llamo por teléfono a mi hijo para tener comunicación con él, el padre está supervisando esas conversaciones, está delante de él. Le dice cuándo tiene que cortar, lo que tiene que decir, tiene prohibido decirme que me quiere o que me extraña", confesó la modelo en Teleshow.

En la nota, Prandi asegura que su ex manipula a sus hijos. "El padre le estaba enseñando que si algún día le tocara hablar con el juez, él tenía que decir que yo le pego. Me enteré de todo esto hace una semana más o menos. Por eso hice la denuncia de violencia familiar", añadió.

Luego, la modelo relató el último año que vivió con Contardi, antes de decidir separarse. "Me decía ' Me voy a matar si terminamos”. La tercera fue: “Esto fue una estafa de tu parte, un acto premeditado. Vos sabías que te querías separar y por eso esperaste a mudarnos”. Pasamos por todos los procesos. En un momento jugó con su salud diciendo que tenía un problema en el estómago, me hizo creer que tenía una enfermedad grave. A mitad de año, cuando ya vio que no había vuelta atrás y que mi decisión era una decisión tomada, llegamos a hablar de la parte económica. Le dije: “Yo no tengo a dónde irme, esta es nuestra casa”, dijo.

Los problemas económicos también fueron parte de la pareja y Prandi contó que su ex se quedó con todas las propiedades que compraron juntos. Contardi tenía el poder de cobrar a nombre de ella sus trabajos. “Eso me trajo graves problemas económicos”, contó. Luego agregó: "Siempre fue una persona muy celosa, muy controladora, muy posesiva. No me dejaba actuar. Era una persona que me llevaba y me traía, no me dejaba manejar, controlaba mis tiempos, controlaba mis horarios".