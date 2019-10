Julieta Prandi denunció a su ex por violencia familiar

La separación entre Claudio Contardi y Julieta Prandi sumó un polémico y complicado episodio.

Después de que la modelo asegurara que estaba negociando la división de bienes en la Justicia, trascendió que la rubia radicó una denuncia por violencia familiar.

Al parecer, el conflicto se desató cuando el empresario decidió convivir con la ninera de sus hijos, Mateo y Rocco, a quien instaló en la casa que compartía con ella.

Según informó, los nenes no estarían contentos con esta nueva vida, lo que habría complicado la dinámica familiar.

Meses atrás, la modelo contó cómo atraviesa este duro momento. "Estamos en un divorcio complejo, no hay mucho más para aclarar. En ningún momento quise abrir la puerta de la intimidad ni las causas de esa separación", dijo en Intrusos.

"Se llegó al final de esa relación, firmamos en la última audiencia el divorcio, así que en breve va a salir seguramente. Dijeron que yo estaba demandando por estafa a mi ex y a mi ex cuñada y nada que ver. Lejos está de tener algo que ver una tercera persona o una ex cuñada en mis motivos de separación",explicó.