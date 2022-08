Jwan Yosef, marido de Ricky Martin, está enfermo y desconcertó a sus fans 

Jwan Yosef, marido de Ricky Martin, confirmó que se contagió de COVID y generó alerta entre sus fans.

El artista plástico compartió una serie de mensaje en sus redes sociales en los que da cuenta de cómo evoluciona su salud: "Llego atrasado dos años, sólo envíen vibras positivas", expresó el morocho en su Insta Stories cuando confirmó la enfermedad.

Luego, Jwan Josef se dedicó a compartir una serie de "diario íntimo" sobre cómo atraviesa el virus y hasta se animó a bromear sobre su situación.

El artista y Ricky Martin vienen de atravesar una profunda crisis, después de la denuncia de su sobrino político por violencia doméstica. A esa acusación se sumaron los rumores de crisis entre ellos cuando Jwan apareció en varios eventos sin la compañía de Ricky Martin.

La crisis de Jwan Yosef y Ricky Martin

El mal momento de Jwan Yosef y Ricky Martin se acentuó cuando apareció esta denuncia que logró resolverse semanas atrás. La Justicia de Puerto Rico falló a favor del cantante luego de que el querellante, Dennis Yadiel Sánchez Martin, decidiera retirar la demanda iniciada.

“Por lo que lo denuncian no tiene que ver con acoso. Lo denuncian por abuso. ¿Por qué? Porque parece que estuvieron (Ricky Martin y su sobrino) siete meses juntos y este sobrino, que dice el entorno, tiene problemas psiquiátricos, ¡Hay que ver, porque no está buena esta acusación”, hubo dos mese en él (Ricky Martin) que no aceptó esa separación, empezó a hostigarlo telefónicamente y empezó a merodear por la residencia de esta persona”, explicaron tiempo atrás.