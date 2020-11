Karina hizo una fuerte declaración sobre su relación con el Kun Agüero

Karina "La princesita" Tejeda es una de las nuevas panelistas de "Los ángeles de la mañana" y también una de las figuras más queridas.

La cantante se animó a hablar de su relación con Sergio "Kun" Agüero y los motivos que la llevaron a su separación tras cinco años de amor. "No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", dijo cuando Ángel de Brito le consultó sobre las causas.

"¿Pasó algo grave?", agregó la periodista Karina Iavícoli. "No. Una vez me lo preguntaron, respondí y me llegó un mensaje ‘por qué te colgás. Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla'", dijo la jurado de Cantando 2020.

Luego, se refirió a su convivencia a distancia con el futbolista y disparó: "Prioricé mucho mi trabajo, yo no dejé todo. Si hubiera dejado todo, me habría querido cortar".

Una dura historia familiar

Durante la extensa charla, Karina también se refirió a su triste pasado familiar. La artista contó que su papá mantenía actitudes violentas hacia ella, su hermano y su mamá pero que naturalizaba estos comportamientos.

Sin embargo, un hecho puntual le encendió la alarma. "Cuando una vez en segundo grado mi papá entro al colegio sin pedir permiso y empezó 'dónde está la puta de tu madre'. Cuando la reacción de mis compañeros y de la profesora dije, 'ah, ok, esto está mal'", relató.

"Todos mis compañeros me empezaron a tratar como que pobre, teniendo siete años. Y la maestra con su reacción de cálmese. Pero para nosotros era una reacción de todos los días", agregó.