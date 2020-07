El fuerte cruce de Karina La Princesita y Ángela Leiva en el Cantando

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta hicieron su debut en la pista del Cantando 2020 y fue una de las mejores performances de la noche, sin embargo, en medio de las felicitaciones la participante debió enfrentarse a Karina La Princesita por una pelea que ambas arrastran del pasado.

Las referentes de la movida tropical argentina pusieron las cartas sobre la mesa en un tenso diálogo. Todo comenzó cuando Ángel de Brito quiso indagar sobre la relación de ambas y ahí Karina aprovechó para decir lo suyo. "Te paseabas por los programas hablando pestes de mí, como por ejemplo fechas de cuándo empecé a salir con mi ex, que des por hecho que salí con mi último novio mientras estaba con el Polaco todavía...pero esas son pavadas", dijo La Princesita muy picante.

"Me molesto que alguien como Ángela tenga que recurrir a algo como eso para tener un poco de cámaras", siguió Karina y luego la respuesta de Leiva no se hizo esperar: "Si te herí en algún momento te pido disculpas, lo hago públicamente, queda en vos aceptarlas..." Pese a la intervención que la cantante, la actual jurado del Cantando siguió: "Me gustaría que te puedas retractar de las mentiras que dijiste sobre mí y lso palos en la rueda que yo te ponía".

En ese momento, Ángela reveló que a ella le llegaban dichos de que Karina intentaba sabotear su carrera y por eso había actuado en consecuencia.

