Karina "La Princesita" reveló por qué no volvió a enamorarse tras su ruptura con el Kun Agüero

Si bien se le adjudicaron algunos romances luego de que terminara su relación con el Kun Agüero, Karina "La Princesita" nunca le dio relevancia a las versiones y mientras muchos pensaban que la cantante tenía una relación secreta, ahora reveló que de hecho no ha formalizado con nadie tras su ruptura con el deportista.

"Después del Kun Agüero quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise”, afirmó Karina en una charla con el ciclo radial Agarrate Catalina. "Ando medio rara no sé ser novia, no sé tener una relación seria”, agregó.

Luego, reflexionó: “La vida que tuve me hizo ser dependiente emocional. Pero estoy aprendiendo de a poco. Creo que un poco más de estar sola y de aprender de mí, me va a dejar lista para volver al amor. Estoy frenando muchas cosas por miedo”.