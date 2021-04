¿Karina La Princesita y Nicolás Furman comprometidos?: La foto de la alianza

Karina La Princesita compartió una imagen en donde se la ve con un anillo y rápidamente las miradas se pusieron en su novio, Nicolás Furman. A través de las redes sociales, Juariu, una vez más, planteó la situación y dejó la duda sobre un posible compromiso.

"¿Es acaso una alianza?", expresó Juariu a través de su Instagram. Allí la periodista compartió una foto en donde se la ve a la cantante con una alianza en su mano.

Hace escasos días, en una conversación con Barby Franco, La Princesita habló de sus ganas de volver a ser mamá: “El otro día me llamó mucho la atención una publicación en el Instagram de Karina La Princesita porque puso ‘estoy en cinta’. Yo me acuerdo que mi abuela cuando estaba embarazada decía así. Le pregunté si estaba embarazada y me dijo ‘no, ojalá’”, reveló la pareja de Fernando Burlando. Por su parte, Nico Furman respondió mensajes en su cuenta de Instagram y admitió que también quiere ser papá: "Sí, me gustaría".

Más tarde, la cantante se refirió al respecto y dejó en claro: “No es que hablamos de tener hijos, sino de lo que nos sucede con esa idea. Yo le pregunté si quería ser padre y hasta el momento no ha querido”.

Karina "la Princesita" reveló qué fue lo que la conquistó de su novio, Nicolás Furman

Karina “la Princesita” y el músico Nicolás Furmán viven un apasionado romance. Es por eso que la cantante contó qué hizo él para conquistarla y ganarse su corazón.

En diálogo con “Implacables” el programa de “El Nueve” la cantante tropical que este año se ganó un lugar en el mundo del espectáculo argentino dijo estar enamoradísima y reveló qué fue lo que la enamoró de él y hasta se animó a vaticinar cómo seguirá la relación el año que viene en el cual ya tiene compromisos laborales por delante.



"Mi novio me conquistó con la facha. Me miró y yo dije, '¡mirá qué facha!'... Y ya está, caí a sus pies... Y habla. Habla y canta", dijo sin problemas. Además reveló una intimidad y contó que él fue quien le propuso de manera formal que sean novios y que a su hija y a su madre “les cae bárbaro” Nicolás. Cuando le preguntaron sobre el futuro de la relación ella fue más cerebral y analizó: "Tanto no sé, yo pienso en el mañana y ya... Es más, el hoy es que... ¡me tengo que ir en este momento!", dijo escapándose y rematando la nota a pura carcajada.