Kennys Palacios: "Siempre quise ser parte de este mundo"

Si decimos su nombre en cualquier parte de Argentina, Kenys Palacios es sinónimo de estelaridad. Durante años logró acompañar a las más grandes celebridades de nuestro país, y guardar sus secretos más preciados. Hoy, instalado en París junto a Wanda Nara, el reconocido make up artist y estilista de las celebridades, nos cuenta sus mayores sueños, logros y proyectos a futuro. También nos adelanta que será el gran embajador de Argentina en el concurso BRIGHT BLACK FASHION.

En una charla íntima con Caras, Kennys Palacio abrió su corazón y contó cómo fue digramando su próspera carrera, que hoy lo tiene en lo más top. "La verdad que todo empezó de chico, siempre me gustó lo que es el medio. Yo creo que todos lo que pensamos o soñamos en algún momento con trabajar en los medios, sea revista o sea tele, cuando llegas decís 'wooow'. Yo terminé la escuela, como siempre lo digo, y me fui a buscar facultad, quería estudiar Relaciones Públicas. Y en ese entonces salía $1200 la mensualidad, que en ese momento, diez años atrás, era dinero. Y llegué a mi casa y dije 'no le voy a hacer pagar a mi vieja para ratearme', así que dije voy a ver qué quiero. Ahí empecé a hacer zapping y vi un aviso que decía '¿Querés trabajar?, buscamos peinadores para formar', me anoté y todo comenzó así, de la nada".

Kennys Palacios junto a Nancy Duplaá

Emocionado por su presente y futuro inigualable, Kennys Palacios supo recorrer un camino donde nada fue facíl, pero teniendo la certeza de que sus sueños se cumplirían. "Comencé a trabajar en un salón barriendo pelos, lavando cabezas, y poco a poco fui como saliéndome de lo que es salón y yéndome para lo que es él detrás de escena de lo que es el mundo de la farándula", confiesa el reconocido artista.

Con un sinfín de celebridades que han pasado por sus manos, Kennys Palacios recordó con quién supo dar sus primeros pasos en el mundo de la farándula. "Arranqué con Araceli González si no recuerdo mal. Fue para un evento, Myriam Bunin hacía el programa "Con Estilo", es un programa de hace años, y había hecho un evento, la peiné, creo que a Myriam también y a Araceli. Fui conociendo más gente del medio. En su momento, cuando me mandaban de la peluquería a peinar a los desfiles, yo estaba con mis compañeros y miraba cuando llegaba Luciana Salazar con todo su equipo, cuando llegaba Jesica Cirio, cuando llegaba Pampita. Y yo siempre miraba desde el otro lado cuando llegaban todas con su equipo".

Además, hoy consagrado y con la posibilidad de representar al país en diferentes partes del mundo, Kennys Palacios aún confiesa que se emociona al ver el reconocimiento de la gente o colegas. "Es lindo sentir que la gente me mande mensajitos diciéndome 'wow, que bien que lo haces, que bien que trabajas, me encanta esto, me encanta lo otro', y también recibo mensajes puteándome, recibo de todo. Pero bueno, es lindo que mi mamá me escriba un mensajito y me diga: 'Felicitaciones, hijo, que bueno esto', o mis amigos. Lo mismo con mi papá, también me pasó que me pudo decir que estaba orgulloso de mí, de mi trabajo, de lo que hacía; porque lo que hago, lo hago, porque me gusta y me encanta lo que es el detrás de escena de este mundo, de lo que es la moda, la televisión, sea teatro, sea revista, sea lo que sea. Amo y disfruto lo que hago, totalmente".

En la charla con CARAS, el estilista confiesa que le gusta a trabajar con todas las mujeres y que jamás diría que "no" a una clienta. "Me encanta mi trabajo y he trabajado sea X, sea A o sea Z, con todas habidas y por haber. Si a mí me llaman y es trabajo, yo voy, no tengo problemas absolutamente con nada, no hago diferencias de groncha, no groncha, cheta o no cheta, rica o no rica, pobre o no pobre, con todos".

Kennys Palacios una marca registrada

Todo artista sabe diferenciarse del resto, así pasó con Mozart al tener su Réquiem como obra maestra o Miguel Ángel con los frescos de la Capilla Sextina, así podemos seguir. Sin embargo, Kennys Palacios supo instalarse en el camino de las celebridades por un detalle: "las ondas".

"Me acuerdo que muchos me distinguían por las ondas. Me acuerdo que siempre laburaba mucho con Zaira y le preguntaban: 'Che, ¿es verdad que Kennys hace las ondas tan buenas?, ¿es verdad que Kennys hace las ondas sueltas?', y en ese momento como que me destacaba mucho por las ondas. Hoy en día, en lo que es el make up, soy mucho de los delineados y cuando me dicen 'sabía que era tuyo', es por el delineado", aseguró el estilista en esta charla íntima.

Kennys Palacios junto a Wanda Nara

Por otro lado, Kennys Palacios reconoció que también tiene que fusionar su impronta con el de la celebridad. "Hay chicas que les gusta el maquillaje más natural, a otras les gustan los delineados, más pestañas, entonces es como que van a lo que saben que a ellas les queda bien. Y cuando es editorial, me encanta jugar con los colores, peinados raros, meter muchas sombras de colores en los ojos, de jugar. Ahora estando acá afuera, yo veo la red carpet, los eventos y todo y acá es como que se animan más a jugar con diferentes tipos de maquillajes, desde un color rosa, un color fucsia, un naranja, que en Buenos Aires no, como que todas son más clásicas."

"Te encontras con cada cosa y decís 'wow, bomba', y capaz que en Buenos Aires no pasa eso de animarse a jugar con distintos tipos de make up o de peinados, como que siempre la famosa va a lo clásico y a lo que sabe que a ella le queda bien", sostiene el peluquero que estará representado a la Argentina en el concurso internacional BRIGHT BLACK FASHION.

Kennys Palacios junto a Susana Giménez

Otro de los secretos que revelo Kennys Palacios a CARAS es que está trabajando en su línea de maquillaje. "Me encantaría tener mi propia marca de make up. Estoy en unas charlas para hacer una posible cápsula mía, así que por esa parte estoy muy feliz y contento, pero hasta que no tenga el producto en mi mano, como que todavía no lo siento mío. Y todavía me faltan muchas cosas, me falta poder tener un estudio en Buenos Aires, a nivel profesional me falta todo eso. El día de mañana poder decir 'Wow, tengo mi propia marca de maquillaje y se vende', como que se pueda distribuir a muchos lados".

Kennys Palacios un argentino que brillará el concurso internacional BRIGHT BLACK FASHION

Desde abril hasta junio se llevará a cabo el concurso internacional BRIGHT BLACK FASHION, que busca potenciar a nuevos talentos en la fotografía, modelaje y fashion designers. A raíz de ello, Kennys Palacios fue convocado para ser jurado, estrella y representante de la Argentina.

Es importante resaltar, que BRIGHT BLACK FASHION nació en Dubai y es gestionado por dos mentes empoderadas: Alicia Becerra y Andrea Ortiz. Este dúo supo ver más allá y hoy se encuentran gestionando la participación de cientos de nuevos talentos de diferentes partes del mundo que tendrán como sede Colombia, Brasil, Argentina y Emiratos Árabes.

"Cuando yo llegué a Dubai, fue una experiencia alucinante, y cuando me iban contando de qué se trataba, lo que es el evento, que es generar laburo y buscar nuevos talentos que capaz están ocultos. Yo conozco mucha gente, sean maquillador, fotógrafo, modelo, que están fuera de este ambiente, que no son conocidos, pero que son unas bestias laburando. Conozco varios maquilladores que capaz no son conocidos en el ambiente, y fuera del ambiente son grosos de verdad y eso, es buscar nuevos talentos y animarse a esto. Sobre todo para vivir la experiencia en la gran final de Dubai, que después el ganador firma un gran contrato, depende lo que sea, por ejemplo, si es maquillador, con una gran empresa de make up, o un diseñador, con una gran casa de diseño".

Además, CARAS le consultó sobre cómo será su rol de jurado y que evaluará."En mi caso voy a evaluar el make up, y yo lo único que le dije es que hagamos como primer reto un delineado o labios rojos, que el labio rojo siempre te marca el detalle, siempre te marca la imperfección. Y lo mismo el delineado, porque no todos tenemos el mismo ojo, y hay que saber de qué forma hacer un delineado para un párpado caído, para un ojo redondo, para un ojo achinado y demás".

Kennys Palacios en Europa.

"Creo que ver las ganas de cada persona de querer salir adelante, vos notas cuando uno de verdad tiene ganas de estar ahí, de participar, de superarse y de querer ganar, solamente eso, de ver al chico o a la persona que se anote y que venga y que diga 'yo quiero ganar' y que esté predispuesto a todo, que tenga ganas de hacer lo que se le pida y no que venga gente con humos y diga 'no, yo esto no'". Aseguró el argentino que será el gran jurado de BRIGHT BLACK FASHION.

Cerca del final, Kennys Palacios hizo una reflexión e invitó a todos sus colegas para que sean parte de esta desafiante experiencia. "No hay que tener miedo y nunca hay que pensar 'no puedo'. Yo fui una de esas personas que siempre decía 'no, no puedo, me da miedo', aunque la primera vez que me llamaron a laburar dije que sí, jamás me presenté, porque me dio miedo. Yo recién empezaba, no me sentía preparado y dije 'no, no puedo' y nunca me presenté hasta la semana siguiente que tuve que ir a una clase y por las dudas llevé mis zapatos, mi camisa, todo en un bolsito y bueno, ahí me quedé laburando. Pero yo creo que hay que arriesgarse y hay que animarse a todo en la vida".