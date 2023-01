Khloe Kardashian desmiente que utilizó productos para bajar de peso

Khloe Kardashian siempre fue el foco de los fans por cómo cambió su figura a través de las temporadas de “Keeping up with The Kardashians” y ahora con “The Kardashians”, pero la empresaria no dejó que se vea empañado sus horas de ejercicio por ciertos rumores.

Las recientes fotos que se hizo la empresaria para la revista Sorbet, ha sido fuente de críticas por lo distinta que se ve con respecto a cómo se veía hace unos meses. Muchos usuarios acusaron de que las fotos estaban muy retocadas y que no parecía ella.

Khloe lejos de esconderse le contestó a uno de los comentarios, que posteriormente fue borrado: “Hablo abiertamente sobre mi cirugía de nariz y cualquiera que me 'admire' debe saber que he perdido más de 60 libras a lo largo de los años. . Recientemente, el único cambio es el flequillo”.

Luego le respondió a otro comentario: “No sabía que tenía que hacer una lista continua… De cualquier manera, atacar a alguien es triste en mi opinión. Sin provocación es la parte más triste. Si está ofendido o no le gusta lo que ve, simplemente no tiene que decir nada.”

Algunos comentarios acusaban a Khloe de usar producto para la diabetes para reducir su peso, estas acusaciones también la sufrió Kim Kardashian cuando tuvo que bajar de peso para entrar en el vestido de Marilyn Monroe que usó en la MET GALA.

Uno de los comentarios de su foto decía: “El hecho de que use medicina diabética [sic] para adelgazar tanto es inquietante”. La menor de las Kardashians tampoco se quedó callada y le respondió: “No desacreditemos mis años de ejercicio. Me levanto 5 días a la semana a las 6 am para entrenar. Por favor, detente con tus suposiciones. Supongo que año nuevo todavía significa gente mala”.