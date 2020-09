El impactante cambio de look Khloé Kardashian: pelo mega corto y súper morocho

No será ni la primera ni la última vez que Khloé Kardashian decide hacer un drástico cambio de look. Al igual que sus famosas hermanas, la mediática suele mostrarse con distintos atuendos y estilos según la tendencia del momento, sin embargo, esta vez optó por un drástico look de cabello corto y más morocha.

A través de Instagram, Khloé posteó dos fotos en las que se la ve súper diferente con un corte bob medio, un estilo que suele tener sus variantes aunque ella optó por llevarlo de forma clásica: lacio y en enmarcando perfectamente su rostro.

Además del corto, la empresaria también oscureció unos tonos el color de su cabello optando por un marrón chocolate.