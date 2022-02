Kim Kardashian protagonizó un polémico cruce con Kanye West en público

Instagram

Kim Kardashian volvió a despertar polémica en el mundo del entretenimiento internacional. En esta oportunidad su hija North se convirtió en el motivo de una nueva disputa entre la celebridad y su expareja Kanye West. Ambos protagonizaron una discusión en redes sociales debido a un simple motivo.

Todo empezó con la apertura de la cuenta de TikTok de North, por parte de Kim Kardashian. Al parecer esto lo le gustó para nada al músico, quien sin pensarlo dos veces salió a exponer el caso en redes sociales. En su posteo se notó el pedido de ayuda para que le den consejos de cómo actuar en estos casos.

Captura del video de North, publicada en la cuenta de Instagram de West.

“KimandNorth”, así se llama la cuenta de la hija de la pareja que cursa un proceso de divorcio, el cual no deja de generar escándalos y encuentros polémicos entre la pareja. "Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber ¿qué debo hacer con mi hija, quien está en TikTok en contra de mi voluntad?", publicó el cantante en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, Kim Kardashian respondió al comentario de una manera explicativa y lo hizo también de manera pública, haciendo partícipe a sus seguidores, de esta discusión.

Kim Kardashian en uno de sus momentos más fashonista.

“Yo estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo trato de permitirle expresar su creatividad como ella lo desee, bajo la supervisión de un adulto”, aclaró la modelo. Kim Kardashian apeló a la libertad de su hija y la sensación de felicidad que representa para North, poder hacer lo que le gusta en esta red social.



¿Cuál es el motivo del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West?

Tras 7 años de matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West, la pareja inició su divorcio en febrero del 2021. Desde entonces la situación no ha sido fácil para ellos y ambas partes intentan sobrellevar la separación lo más tranquila posible, pero las polémicas siempre salen a la luz.

Tres, de los cuatro de Kim y West.

Según diversas fuentes, el divorcio se debió a la ausencia de West en la casa. Al parecer, West, por su trabajo, debía estar alejado de la familia y eso habría aburrido a Kim, quien decidió cortar con la relación, aseguró la madre de la famosa en el reality “Keeping up with the kardashians”.