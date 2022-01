Madonna traicionó a Kim Kardashian: las fotos que lo comprueban y podrían enfurecerla

Kim Kardashian y Madonna siempre tuvieron buena onda, e incluso varias veces fueron noticia al encontrarse en eventos e incluso en salidas como amigas. Divertidos idas y vueltas en las redes terminaron de afianzar su vínculo, que podría estar en peligro por un gesto de la reina del pop. Algo que varios catalogaron como "traición" por parte de la blonda a la socialité.

¿Qué pasó? Madonna se reunió con Julia Fox, la nueva novia de Kanye West, ex de Kardashian y padre de sus hijos. Incluso, a la reunión también se sumó el rapero que sonriente posó para la cámara que documentó la velada.





"Fui con Julia a cenar para hablar sobre mi película y algunos amigos se sumaron", escribió la cantante junto a algunas postales en donde se la ve súper divertida con el grupo. También estaban Antonio Brown, la estrella del fútbol americano y el boxeador Floyd Mayweather, entre otros.





Del otro lado, Kim Kardashian que para sorpresa de muchos no le puso like a la publicación de Madonna. Incluso, ya no la sigue más en redes. ¿Le molestó la actitud de la reina del pop?

Quién es Julia Fox, la actriz que conquistó a Kanye West

"La conexión fue instantánea. Resulta muy divertido rodearse de su energía. Ye (así es como Kanye quiere que le llamen ahora) nos hizo reír y bailar tanto a mis amigos como a mí toda la noche", le confesó Julia Fox a 'Interview Magazine' confirmando que el flechazo comenzó en nochevieja del año pasado, en 2021.





Julia es actriz y participó en varias producciones cinematográficas, como 'Diamantes en bruto', en la que encarnó el papel de Julia de Fiore que protagonizó junto a Adam Sandler y actuación por la que estuvo nominada para el Premio a la Revelación en la edición de 2019 de los Gotham Awards. Además, también trabajó en diferentes empresas prestando el servicio de atención al cliente e, incluso, antes de ser actriz se hizo hueco en el sector de la moda fundando su propia firma, Francisca Fox.

Ahora Julia, que hace 11 meses fue madre junto a su ex pareja, el piloto Peter Artemiev, se encuentra embarcada en campañas publicitarias de moda y continúa ejerciendo como intérprete en diferentes producciones televisivas.