Kirsten Dunst será mamá por segunda vez junto a Jesse Plemons

Kirsten Dunst será mamá por segunda vez. La actriz lo confirmó a través de Instagram con una sesión de fotos a cargo de su amiga, la directora Sofia Coppola, quien seleccionó unas imágenes para la revista W Magazine.

El bebé en camino complementará la familia que la actriz de María Antonieta formó junto a Jesse Plemons. La pareja tiene ya al pequeño Ennis, de dos años, y en breves recibirán a su nuevo hijo ya que la intérprete está a pocas semanas de dar a luz.



En las foto en donde Kirsten confirmó su embarazo podemos verla con un vestido de encajes de la firma Rodarte. La actriz descansa en una cama con marco rodado y rodeada de detalles florales.



Luego, en otra imagen se la ve recostada de espalda dejando ver en todo su esplendor su pancita.

Vale destacar que al igual que su primer embarazo, Dunst decidió revelar la noticia a través de imágenes tomadas con trajes de la firma previamente mencionada, de la que Kirsten es una de sus caras más reconocidas.

¿Cómo nació el amor entre Kirsten Dunst y Jesse Plemons?

Siendo colegas en la pantalla chica, Kirsten y Jesse comenzaron su relación en 2016 después de conocerse en el rodaje de la serie Fargo.

Si bien la conexión entre la pareja fue instantánea, la dupla se demoró un año y medio en empezar a salir: "Teníamos una de esas conexiones en las que simplemente lo sabés. Pero también somos personas muy respetuosas, y éramos conscientes de que nuestro trabajo juntos era muy intenso. Una vez que terminamos de hacer la serie, hablamos por FaceTime de vez en cuando, y yo lo extrañaba mucho, extrañaba estar junto a él. A él también le pasaba", dijo la actriz en una entrevista con New York Times.

La pareja de actores están comprometidos desde enero de 2017, pero Kirsten dejó en claro que no tienen apuro por pasar por el altar. "Mi mamá me insistía pero yo no quería casarme embarazada. Quiero pasarla bien y tomar algo. Vamos a pagar por esa boda, ¡pago el bar! Quiero disfrutarlo".