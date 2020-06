Kun Agüero mostró el regalo de su novia y señaló: "Acá está Benjamín"

Esta semana Sergio "Kun" Agüero celebró sus 32 años y generó gran polémica porque no incluyó a su hijo Benjamín en los festejos.

Ante el descargo de Gianinna Maradona y su familia, el futbolista luego transmitió en vivo una charla con su hijo pero siguió alimentando a las críticas cuando hizo referencia a que el pequeño le envió un mensaje que le pareció muy largo. "Estaba leyendo tu mensaje porque yo no lo leí. Vi que era mucho y dije 'bueno, mañana lo leo', y hoy estaba comiendo", comentó el Kun despertando la indignación de algunos de sus seguidores.

En medio de la polémica, ahora el delantero del Manchester decidió apaciguar las aguas mostrando el obsequio que le hizo su novia, con quien está en pareja hace un año y medio. Agüero compartió el álbum fotográfico que le hizo Sofía Calzetti, en el que puso en las páginas principales a los padres del futbolista, a su hijo Benjamín, a sus hermanos, a Lionel Messi y ella se ubicó al final del álbum.

"Acá está Benjamín. ¿Me estás viendo Benjamín? Benja se hace el boludo, pero me mira. Ayer, a las 12 me saludó primera Sofi y, a las 00.00, también Benjamín. El loco me llama. Me tira 'feliz cumple, pa'. Mientras jugaba al 7A'. Él me pone (en el álbum): 'Hola pa, te quería mandar un feliz cumpleaños, pasala lindo. Te amo. Aunque esté esta cuarentena pasala bien en tu casa. Cuidate, no salgas. Ojalá pueda verte pronto. Te amo. Feliz cumple'. Muy bien. hablamos un montón, le mandé un mensaje. Estuvo bueno”, contó el futbolista.

Por último cerró: “Este álbum lo hizo Sofita. Ella se encargó de escribirle a Benja y pedirles unas palabras”.