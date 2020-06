Kun Agüero y una polémica confesión sobre el saludo de cumpleaños que recibió de su hijo

La polémica con Sergio "Kun" Agüero parecen no terminar y luego de que su ex Gianinna Maradona lo cruzada por no incluir a su hijo Benjamín en los festejos de su cumpleaños vía zoom, ahora el delantero le hizo una shockeante confesión al pequeño.

En un vivo de la red social Twitch, el futbolista habló por teléfono con Benjamín en donde le revela el insólito motivo por el cual no respondió a un mensaje que le pequeño le envió para desearle feliz cumpleaños: "¿Qué pasa loco? ¿Me estás viendo? Ayer me llamaste varias veces para ver si yo te decía algo. Me llamaste a las 12 de la noche y hoy varias veces", comenzó el Kun.

En ese momento le confesó: "Estaba leyendo tu mensaje porque yo no lo leí. Vi que era mucho y dije 'bueno, mañana lo leo', y hoy estaba comiendo".

Para cerrar su insólita y algo confusa explicación, Agüero acotó: "Con razón vos me llamabas varias veces. Vos me llamabas para ver si te decía algo, ¿no? Dije ‘este me llama para ver qué onda con el mensaje que tiraste. ¡Bien eh, alto mensaje tiraste, perrito malvado!".