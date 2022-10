L-Gante cantó por primera vez en vivo la canción que le escribió a Wanda Nara

En los últimos días, Wanda Nara reveló que L-Gante le escribió una canción y que ese fue el regalo más hermoso que recibió últimamente. En uno de los vivos que hicieron juntos, la empresaria le pidió al cantante que ponga un pedacito de la canción, pero finalmente no se pudo.

En la mesa de Mirtha Legrand, Marina Calabró le pidió a L-Gante que cante una frase de la canción que le dedicó a Wanda, pero el artista se negó justificando que quiere hacerle el videoclip para lanzarla y que sino la filtran rápidamente.

Wanda y L-Gante.

Sin embargo, en uno de los shows que brindó durante el fin de semana largo, el representante de la Cumbia 420 interpretó frente a su público la tan esperada canción que lleva como nombre "El Último Romántico".

Ahora, solo resta esperar que L-Gante grabe el videoclip para que haga la presentación oficial de la canción que le compuso a la empresaria. En "LAM" salió a la luz el video que filmó una fans en el show del artista, pero hasta el momento ni él ni Wanda se manifestaron al respecto.

La letra de la canción que L-Gante le escribió a Wanda Nara

Si está sola, sólo conmigo quiere.

No importa la hora porque me prefiere.

Si él no dice nada, no hace nada

porque sabe bien que ganamos bien, le mandamos bala.

Yo ando de caravana y ella conmigo

dejo luz por la ventana porque yo soy bien bandido.

Porque vos sos adictiva como la María que yo me fumé.

Te hago la caída cuando me lo pidas que yo te lo de

Supuestamente es mi amiga para lo que digan menos su nombre

Te paso a buscar vamos al barrio en el Mercedes Benz

Me mira y no me habla se lo hago sin palabras

ella conoce mis labios desde la secundaria

no duerme nunca, si le re caes

Mucho le duele vernos en las redes, en la tele siempre

subiendo niveles los que hablan mal la entretienen

Y si no te vuelvo a ver,

no sé que voy a hacer mujer

Si yo no te vuelvo a ver

Me llamás de una, me tiras un mensaje y aquí estaré