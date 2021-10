L-Gante inspiró a Susana Giménez en un momento íntimo: \"Repaso el abecedario\"

Fiel a su estilo, Susana Giménez publicó un desopilante video maquillándose frente al espejo mientras canta el Abecedario de L-Gante.

“Mientras me maquillo repaso el abecedario A B C D Eeeeeeee”, escribió Susana Giménez en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de dos millones y medio de seguidores.

En pocas horas, la publicación alcanzó revolucionó las redes sociales y logró una viralización casi inmediata.

¡Desopilante! Antonio Laje fue el piloto de Susana Giménez

Cada vez que Susana Giménez utiliza las redes sociales, genera una revolución entre sus seguidores. Además de publicar polémicos tweets, muchas veces la diva comparte graciosos videos en Instagram, llegando a ser tendencia en redes sociales. En esta oportunidad, la diva de los teléfonos compartió un video mientras estaba por despegar en un avión hacia Punta del Este. La sorpresa fue que el piloto era el periodista de América Televisión, Antonio Laje.

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”, escribió Susana en su cuenta de Instagram, junto al video dónde se ve al periodista de América Televisión en el avión. “¡Antonio! Llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés me dijo: ’¿Sabés quién es? Laje’. Y yo grité: ‘¡Laje! ¡Qué flaquísimo!’. Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!”, se la escucha decir a Giménez. “Vine a llevarte. Un placer para mí”, le respondió el conductor en el video.