Susana Giménez sobre su internación por coronavirus: "Mi mayor miedo era morirme"

Susana Giménez volvió a la televisión después de casi dos años de estar alejada de ella. En una entrevista que llevaron adelante Cristina Pérez y Rodolfo Barili, la diva habló de su contagio de Coronavirus y su internación en terapia intensiva en Punta del Este.

“El peor miedo fue morirme. Y después que me entubaran, eso era algo que me aterrorizaba. Incluso yo dije que se me tenían que entubar, no…déjenme ir porque no lo voy a soportar”, comenzó contando Susana.

Más tarde, con mucha angustia Susana Giménez contó: “Eso le pasó a Juan Carlos (López), mi maquillador, que estuvo 20 días entubado y no lo aguantó. Te anestesian para eso, pero él, cuando se despertaba, se ponía loco y se quería sacar todo”.

Retomando el tema de sus días internadas en Punta del Este, Uruguay, sostuvo: “Tenía mucho miedo de morirme, porque no tenía ganas de morirme. El terror que te agarra al estar solo en un cuarto, te ven por una ventanita, no saben lo que te pasa…”.

“Yo lloraba por todo. Me acuerdo que un día me llamó Lucía (Celasco, su nieta) por teléfono, cuando había entrado a terapia, y me dijo yo no tengo que estar acá, tengo que estar ahí, con vos…con eso estuvo como una hora llorando. Lloraba cada vez que alguien me demostraba un poquito de cariño”, finalizó.