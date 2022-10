L-Gante rompió en llanto al revelar que no puede ver a su hija: "Tengo que pagar un secuestro"

En medio de la polémica separación de Tamara Báez, L-Gante rompió el silencio sobre el padecimiento que está viviendo al no poder ver a su hija, Jamaica. El artista reveló que no se trata de un problema económico y que siempre estuvo dispuesto a pagar lo que sea necesario para la niña.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", L-Gante expresó: "A mi hija no la puedo ver hace muchísimas fechas. Me da cosa hablar porque es mi hija y ella es la madre y yo no tengo la misma actitud que ella, yo no soy así, yo siempre busco soluciones".

L-Gante junto a su hija.

"Parece que tengo que pagar un secuestro", sentenció el artista y aclaró que siempre le dio a Tamara todo lo que pidió, pero por confianza nunca pidió firmar nada y ahora la madre de su hija le hace esto.

"Yo quiero ver a mi hija. Este tiempo es cuando la bebé es chiquita y crece y es el tiempo que yo me pierdo todas las cosas que está aprendiendo", agregó con lágrimas en los ojos L-Gante. Pero como si eso fuera poco, antes de que se le quiebre la voz, el artista manifestó: "Yo me acuerdo bien cuando salí en todos los canales diciendo que era la persona que me apoyaba".

L-Gante respondió a las acusaciones de Tamara Báez

Una de las últimas acusaciones que Tamara Báez le hizo a L-Gante, es que le devolvía a su hija con olor a marihuana. "Tenés que ser un mal padre para hacer eso, yo no estoy fumando marihuana", aseguró el representante de la Cumbia 420.

"Si yo tendría que decir algo... no le da la cara para decir eso a ella", lanzó el cantante a modo de advertencia. Según sus palabras, Tamara Báez habría tenido peores actitudes en frente de la niña.