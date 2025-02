El cantante de cumbia 420, L-Gante, vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser denunciado por abuso sexual simple por Dakota Gotth, la modelo con la que se mostró públicamente después de su corta ruptura con Wanda Nara. La denuncia fue radicada en la Oficina de Violencia Doméstica (DVD), donde la joven declaró durante cinco horas Elián Valenzuela la habría obligado a mantener contacto físico contra su voluntad en Mar del Plata y Canning.

L-Gante y Dakota Gotth

L-Gante sobre la denuncia de abuso de Dakota Gotth

En una reciente entrevista en “PuroShow”, L-Gante se refirió tanto a su relación con Wanda Nara como la denuncia que enfrenta. Sobre la empresaria, evitó dar detalles concretos, aunque destacó su aprecio por ella.

Cuando el notero le preguntó sobre la denuncia de Dakota, el cantante se defendió con una frase llamativa: “De un día para el otro salió con un viernes 13”. Además, explicó: “Soy una persona muy bondadosa, como vivo y disfruto de mi trabajo, me gusta invitar gente y a veces me equivoco y pienso que son seguidores y fanáticos. Entonces, algunas veces no todas las personas vienen con buenas intenciones”. También, mencionó que la joven convivió con su entorno y disfrutó de su compañía antes de realizar la denuncia.

Pese a que los abogados del músico aseguran de no haber sido notificados oficialmente, la Justicia ha tomado medidas preventivas en favor de la denunciante. Dakota Gotth recibió un botón antipánico, una restricción perimetral de 600 metros contra el cantante y custodia policial permanente.

La modelo también declaró que L-Gante se encontraba bajo los efectos de drogas y que la expuso a situaciones de riesgo. “En un after, me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada”, relató. Además, en un audio filtrado, se la escucha reclamándole haberla abandonado en un boliche y luego en un after.

Wanda Nara y L-Gante

Mientras, la causa avanza, L-Gante sigue enfocado en su carrera musical y en su relación con Wanda Nara. Hasta el momento, no ha brindado más declaraciones sobre la denuncia, pero sus palabras en “PuroShow” generaron un gran revuelo en redes sociales.

N.L