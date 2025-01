Nuevo revés para L-Gante: fue denunciado por abuso sexual simple

Pese a su intento por mantenerse alejado de los escándalos mediáticos, L-Gante enfrenta una nueva denuncia, esta vez por abuso sexual simple. Después de pasar unos días con Dakota Gotth en Mar del Plata y que la joven tome relevancia por reclamarle al cantante el trato hacia ella, decidió realizar una denuncia contra el músico.

L-Gante se mostró con la influencer días después de su ruptura con Wanda Nara y la joven desapareció de la vida del intérprete cuando él decidió retomar su vínculo con la empresaria.

Dakota Gotth denunció a L-Gante por abuso sexual simple

Después de enfrentar a la Justicia por distintas causas, L-Gante deberá volver a dar la cara después de la denuncia por abuso sexual simple que radicó su último vínculo, Dakota Gotth. La presentación de la denuncia contra el músico de RKT fue hecha en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

Evelyn López, el nombre real de Dakota, se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica y declaró por cinco horas ante el personal del lugar que Elián Valenzuela (L-Gante) la habría obligado a mantener contacto físico con él contra su voluntad, tanto en Mar del Plata como en Canning.

Pese a la radicación de la denuncia por parte de la joven al músico, los abogados del cantante aseguran no haber sido notificados. Sin embargo, la Justicia tomó medidas preventivas como otorgarle un botón antipánico a la denunciante, restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia policial de forma permanente.

“Él estaba bajo los efectos de drogas todo el tiempo y me exponía a situaciones riesgosas. En un after, me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada”, contó la joven. Además, en un audio enviado al músico, Dakota le reclama haberla abandonado en un boliche y luego en un after.

Después de pasar juntos algunos días en Mar del Plata y salir a distintos lugares por la noche, la relación entre L-Gante y Dakota Gotth llegó a su fin de la peor manera. La modelo creyó que esto recién iniciaba, sin embargo el cantante nunca dejó de pensar en Wanda Nara y así fue como tomaron la decisión de reconciliarse.

Después de confirmar su vuelta con la conductora, Dakota Gotth decidió enviarle un audio de reclamo al intérprete y denunciarlo por presunto abuso sexual y violencia de género. Sin embargo, L-Gante aún no se expresó públicamente y continúa viviendo de la mejor manera su noviazgo con Wanda.

MVB