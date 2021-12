El pasado viernes se llevó a cabo la gala final de La Academia de ShowMatch. Una vez que los finalistas bailaron los tres ritmos y luego de las sorpresas que se vieron en el estudio, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para dar su discurso de fin de ciclo y hacer un balance de un año muy particular.

La Academia 2021: Marcelo Tinelli dio su discurso de cierre y le respondió a quienes lo agredieron

“Ha sido muy atípico este año, la pandemia nos dejó muchísimos obstáculos. Tuvimos que trabajar muchísimo para ajustarnos a todos los protocolos sanitarios. Llegamos a hacer 400 hisopados por día. Quiero felicitar a la producción, que creo que tenemos a la mejor producción de la Argentina” comenzó diciendo el conductor de ShowMatch, y luego enfatizó en la importancia de priorizar el cuidado de los puestos de trabajo de bailarines, camarógrafos, coreógrafos y trabajadores de la televisión.

“No importa el horario, hemos llegado al final de otro año, estamos poniendo el barco en el muelle y no se cayó ningún pasajero. Y entramos otra vez con el barco a la casa de todos ustedes. Siento que los conozco a ustedes y ese es el mejor premio que podemos tener” aseguró Marcelo Tinelli. “Nos tocó ver el sufrimiento de los seres queridos, se nos fue mucha gente querida y muchos no pudimos llegar a despedirlos. Y en estos tiempos de mierda y complicados, salió lo mejor de mucha gente: los médicos, terapistas y enfermeros, la solidaridad de los argentinos; y también sacó lo peor de mucha gente, y es entendible. Porque no sabíamos qué era esto, qué era una pandemia” agregó.

“Es lógica la bronca, empiezan a aparecer las mentiras, las falsedades y el odio, y por otro lado el amor. Y aparece la grieta. ¿Por qué estamos viviendo esto? Y cuestionamos los liderazgos y a las personas” analizó Marcelo sobre el presente que vivió el mundo entero frente a la pandemia de coronavirus, y agregó: “No me gusta contestarle a nadie, aunque me agredan de la manera que lo han hecho. Y si lo hice, les pido disculpas. Y con el elogio me pasa lo mismo, son ruidos que van pasando, y con la pandemia nos dimos cuenta que lo más importante es cuidarnos”.

“Será porque sufrí de muy pequeño la pérdida de mis viejos, que siempre quise estar bien. Ante cada insulto, siempre digo ‘vean lo lindo, lo positivo. Respondan las muestras de amor, que están siempre. Miren las sonrisas de la gente, los ojos vidriosos, la emoción. ¿Para qué nos vamos a quedar con las mentiras?’” enfatizó.

“Gracias por dejarnos entrar en las casas. Este es un programa hecho con amor” cerró diciendo Tinelli frente a un estudio repleto de gente que lo aplaudía.

