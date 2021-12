ShowMatch: así fue la gala final del programa de Marcelo Tinelli

Después de un año complicado en el que el rating no lo acompañó en todo momento, Marcelo Tinelli dio cierre a ShowMatch y La Academia, el nuevo formato que inauguró a lo largo de este 2021.

El conductor vivió muchas emociones en una noche en donde celebró con broche de oro el cierre de su programa.

En la última emisión del ciclo, el conductor arrancó por todo lo alto con todos sus hijos en el estudio y de la mano del pequeño Lolo. "Era un desafío trabajar juntos como pareja y fue muy especial poder compartir con mi pareja Guillermina Valdés todo este año. Me ha dado este hijo maravilloso que se va a quedar acá pegado", dijo Marcelo cuando presentó a su pareja y al resto del jurado de La Academia.



Uno de los primeros shows en la pista fue el que brindó Laurita Fernández quien arrancó su baile al ritmo de "Heart of glass", la versión de Miley Cyrus del clásico de Blondie, pasando por otros temas pop al momento en que Mati Napp se le unía para terminar una rutina a todo ritmo.



El regreso de Marcela Feudale a ShowMatch

“Es un año de pandemia donde nos ha costado ver a las personas, ha sido un año particular. Todos extremamos nuestros cuidados y ella fue muy clara conmigo que este año no me iba a poder acompañar, pero hoy le pedí que viniera, fuerte el aplauso para la señora Marcela Feudale", anunció Tinelli pidiendo que ingresara a la pista la locutora.

En ese momento se fundieron en un emotivo abrazo y Marcela no pudo contener las lágrimas ante las palabras de su gran amigo y compañero. “Cuando no la tenés se nota”, agregó Tinelli. "Había algo que defender que era mamá y no había forma, a pesar de todo lo que pasa estamos vivos. Los extrañé mucho y no los vi porque después de 30 años era raro verse afuera”.



En esta importante gala, la música fue lo principal, ya que estuvieron presentes en el programa L-Gante, quien además estuvo como sexto jurado, Chano Charpentier y Flor Vigna, que cantó su nuevo tema "Uy".



"Un lujo que me toca cerrar este programa", dijo Chano. "Sos un gran tipo, además de lo talentoso, destaco el cariño de la gente porque sos un gran tipo", le dijo Marcelo ante la emoción del cantante por poder presentarse después de todo lo que le pasó en este tiempo.