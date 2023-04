La angustia de Marixa Balli al recordar el accidente que tuvo con una pareja: "fue muy duro"

En estos últimos días, Marixa Balli habló nuevamente sobre el accidente de tránsito que tuvo. En el mismo, la figura perdió a su pareja y ella terminó gravemente internada. Esto sucedió meses antes del fallecimiento del Potro Rodrigo, que fue su expareja. Recordemos que ese fue el momento que Carmen Barbieri leyó un mensaje en un programa, donde agredía a Marixa.

Marixa Balli compartió en LAM: "Veníamos a gran velocidad, el auto da 19 vuelcos y en un momento se eleva, eso dicen los testigos, que parece un platillo volador. Cuando cae, siempre de trompa, el techo convertible se baja". "Obviamente es trágico lo que pasa a mi costado y yo quedo sumamente mal", sumó la angelita.

Marixa en LAM.

Cuándo Ángel de Brito le preguntó si ella vio la muerte de su pareja, Marixa Balli contestó: "Sí, agonizó en mis brazos". Luego reveló: "Yo estaba totalmente herida... Fue una cosa tan terrible, que me salvo porque se ve que tengo un ángel. Dios dice 'esta chica tiene que estar acá', por algo será, que sigo en este plano". Rápidamente, contó: "La pasé muy mal, fue muy duro, pero no solo eso, sino que quedé consciente". Entonces, el conductor le consultó si se acuerda de todo, y ella afirmó que sí, "me acuerdo absolutamente de cada segundo".

En un momento, Marixa sorprendió al piso al compartir: "Cuando veníamos por la ruta, en Castelli llena el tanque, y yo, no sé por qué, me pongo a rezar. Mientras rezo, digo 'yo no llego a Buenos Aires', yo tengo un sexto sentido muy desarrollado. Volvemos a la ruta y en un momento empieza a acelerar. La velocidad fue una cosa impresionante, le digo 'bajá la velocidad', 'no voy rápido'".

Balli se incorporó a LAM como nueva panelista.

"En San Borombon, la ruta la conozco de memoria, le digo 'frena porque nos matamos'. Le pego un grito tan fuerte, que disminuye, pero disminuye tan sobre la curva que el auto colea hasta que se endereza. Sino nos hubiésemos hecho bolsa en San Borombon. Yo quedo mal, entonces le digo 'frena en el peaje que me bajo, vos no estás bien'. En el peaje dudaba, me recontra jura que iba a bajar la velocidad, que no sabe lo que le pasó", relató Balli.

Entonces, expresó: "Cuando arranca, arranca fuerte, entonces le digo 'por favor te pido, baja la velocidad', y ya no me miró más. En un momento, real o no real, la cabina se transformó en un freezer. Cuestión que yo intenté tirarme del auto tres o cuatro veces, porque sabía que me mataba. Yo sentí ese frío que todo el mundo cuenta, antes de la muerte, un frío paralizante. El frío es traumático".

"Antes de la curva, me mira y te juro que no era él, esa cara no era él. Cuando él me mira, ahí veo lo que iba a pasar, veo el final. Cuando abro los ojos, para decirle 'bajemos', ahí veo todo lo que veo, a medio centímetro. Fue un golpe muy duro en mi vida, recuperarme de semejante situación traumática. Y estuve en terapia intensiva", cerró Marixa.

Por último, habló de su conflicto con Carmen Barbieri: "Fue tan doloroso, que ¿Cómo yo puedo perdonar? No soy quién para perdonar, pero no puedo perdonar esta situación. Ella me hizo mucho daño psicológico, porque no dejó recuperarme de mi tragedia, de la terapia intensiva, de estar a punto de morir. Yo le hice la cruz".

Marixa Balli reveló detalles sobre el romance secreto que mantuvo con Marcelo Tinelli

Marixa Balli, una reciente integrante del panel de LAM, recordó su accidentado paso por Patinando por un sueño, el reality que produjo Marcelo Tinelli en 2007 y 2008. Cuando le tocó disputarse una final con Valeria Archimó y perdió por el voto de la gente, pero con el agregado de que el programa estaba grabado. Además, reveló detalles desconocidos sobre su secreto romance con el conductor.

En enero, el conductor Ángel de Brito le recordó en el ciclo: “Fuiste la novia de Tinelli. Hay que animarse a ir contra la novia de Tinelli”. La panelista habló sobre el vínculo con el conductor y fue contundente: "Lo peor que me pasó. Me equivoqué mal. No hay que estar con poderosos porque te arruinan la carrera. Es un detalle, la vida te la arruinan bastante. Varios, no uno solo a veces. Pero me equivoqué, me equivoqué”, sentenció Marixa.

Marcelo fue el conductor de Patinando por un sueño en 2007 y 2008.

Luego agregó: “A veces hay gente muy celosa y te va cortando trabajos, la misma persona con la que salís, no quiere que progreses. Por celos. A veces hay que hacer la vida de una y no engancharse con personas que son complicadas, que no te van a servir para tu carrera”.