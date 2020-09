La angustia de Micaela Tinelli por no saber cuándo volverá a ver a su novio "Licha" López

Mica Tinelli no transita sus mejores días y ella misma lo contó durante una historia de Instagram que subió a las 2:40 de la madrugada. La hija de Marcelo Tinelli contó que no se puede dormir, que sufre insomnio y que por eso se puso a charlar con sus seguidores a esa hora. Su problema, según ella, tiene que ver con que no puede estar con su novio, el defensor de Boca, Lisandro "Licha" López.

La pareja transita un gran momento y convive pero no sabe cuando podrá reencontrarse ya que debido a la ola de contagios en Boca Juniors, unos 18 jugadores, "Licha" quedó concentrado en la burbuja que creó el club para sus jugadores, con vistas a los entrenamientos que por la masa de contagios no se están realizando.

"Con él me estaba durmiendo más temprano, soy como más prolija pero ahora que no está, cambiaron mucho mis horarios. Está concentrando en lo que es la famosa burbuja, iba a volver este sábado pero bueno... Ahora, con todo lo que pasó, la verdad es que no sé cuándo lo voy a volver a ver", reveló.